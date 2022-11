La ONG del chef José Andrés avanza junto a las tropas ucranianas entregando menús por las poblaciones liberadas. A través de un tuit, el chef español José Andrés ha destacado que su ONG World Central Kitchen está entregando menús a medida que cada ciudad se libera "sin parar", tanto en Jersón como en las regiones de Lugansk, Donetsk, Járkov y Nikolaiev "mientras las ciudades son liberadas".

“In Kherson Oblast we are delivering as every town gets liberated non stop! Also in Luhansk, Donetsk,Kharkiv,Mikolai regions,as cities are liberated! But look at the video! The joy+happiness! Kherson! Im so proud that thanks to your support @WCKitchen has reached so many people! pic.twitter.com/9r1cUIstQY“