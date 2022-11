La Unión Europea sanciona a dos generales y a dos empresas de Irán por proporcionar armas a Rusia

La UE también ha sancionado a 29 empresas y tres entidades iranís por su papel en la muerte de la joven Masha Amini y la represión ejercida en las manifestaciones que se desataron tras su fallecimiento.

"Los ministros de Asuntos Exteriores han adoptado nuevas sanciones contra 29 personas y tres entidades de Irán por su papel en la muerte de Mahsa Amini y la respuesta violenta a las manifestaciones en curso", ha informado a través de Twitter la presidencia checa del Consejo de la UE.

“�� FAC | Foreign ministers adopted further sanctions against 29 individuals & 3 entities in #Iran due to their role in the death of #MahsaAmini and the violent response to ongoing demonstrations. The decision enters into force on publication in the Official Journal. #EU2022CZ pic.twitter.com/pf6jrTyrkd“