"Las valientes mujeres iraníes exigen libertad e igualdad, valores en los que Europa cree y por los que debe pronunciarse", ha dicho Von der Leyen durante una intervención en la convención anual de los embajadores de la UE. La presidenta del Ejecutivo comunitario ha agregado que "la violencia debe cesar, las mujeres deben poder elegir". "Esta espantosa violencia no puede quedar sin respuesta", ha sentenciado.

“The brave Iranian women demand freedom and equality - values that Europe believes in and must speak up for.



The violence must stop. Women must be able to choose.



This shocking violence cannot stay unanswered.



It’s time to sanction those responsible for this repression. pic.twitter.com/o4nKEjkpNT“