Resumen de la guerra entre Ucrania y Rusia el 13 de noviembre | Ucrania recupera el control de más de 60 asentamientos en la región de Jersón

La campaña militar rusa en Ucrania ha entrado en una nueva fase con el repliegue del Ejército ruso del norte de la región de Jersón, su mayor derrota desde que en febrero pasado irrumpió en el territorio ucraniano y que Kiev considera solo un anticipo del descalabro de los planes de Moscú.

"Política y psicológicamente Rusia aún no está preparada para negociaciones de verdad y para la retirada de las tropas. Pero esto ocurrirá", ha escrito en Twitter el asesor de la Presidencia de Ucrania Mykhailo Podolyak.

