Resumen de la guerra entre Ucrania y Rusia el 12 de noviembre: Rusia evacúa la administración prorrusa de Jersón en la margen izquierda del Dniéper

El Ministerio de Defensa de Reino Unido ha dicho que la retirada de Moscú en Jersón "provoca un daño significativo a la reputación" rusa. "La retirada es un reconocimiento público de las dificultades que enfrentan las fuerzas rusas en la orilla occidental del río Dnipro", ha añadido en su parte diario de la guerra.

“(4/6) Kherson was the only regional capital city captured since February by Russian forces so the withdrawal brings significant reputational damage. The withdrawal is a public recognition of the difficulties faced by Russian forces on the west bank of the Dnipro river.“