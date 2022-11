Los ataques se producen horas después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, dirigiera un mensaje a los países del G20, que se reúnen en Bali (Indonesia), en el que establecía las condiciones para una negociación con Rusia. Entre ellas, la devolución de todos los territorios ocupados (lo que incluye Crimea).

El ministro de Exteriores ruso, Sergéi Lavrov, que asiste a la cumbre en Bali, ha descalificado a Zelenski asegurando que sus condiciones para las negociaciones no son "realistas".

A pesar de las protestas de Rusia, se espera que en la resolución final de la cumbre una mayoría de países condene la invasión a Ucrania.

"Rusia responde al poderoso discurso de Zelenski en el G20 con un nuevo ataque de misiles - ha escrito en Twitter Andrii Yermak, jefe de gabinete del presidente ucraniano - ¿Alguien piensa seriamente que el Kremlin de verdad quiere la paz? Quiere obediencia. Pero, al final, los terroristas siempre pierden".

“Russia responds to @ZelenskyyUa's powerful speech at #G20 with a new missile attack. Does anyone seriously think that the Kremlin really wants peace? It wants obedience. But at the end of the day, terrorists always lose.“