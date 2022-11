Sánchez insta a Xi Jinping a emplear su influencia sobre Putin para poner fin a la guerra en Ucrania

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido este martes a su homólogo chino, Xi Jinping, que utilice su influencia sobre el mandatario ruso, Vladímir Putin, para poner fin a la guerra en Ucrania.

"El presidente del Gobierno ha apelado al presidente de China para que utilice su influencia como potencia estabilizadora para que Putin ponga fin a la guerra", ha indicado Moncloa. Los dos mandatarios también han hablado sobre la necesidad de cooperar para buscar soluciones multilaterales a las crisis derivadas del conflicto, especialmente la alimentaria y la energética.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha informado de que Sánchez ha solicitado al mandatario chino que utilice "su buena relación, su influencia y su relación de vecino histórico con Rusia para intentar moderar a Putin y unir fuerzas para moderar la guerra en Ucrania y que la paz regrese lo antes posible".

Por su parte, fuentes gubernamentales han asegurado que Xi "ha dejado claro que China no ayuda a Rusia" y que no es "actor en la guerra", y ha advertido de que "las sanciones contra Rusia no ayudan a la distensión".

Sánchez y Xi se han reunido este martes en el marco de la cumbre del G20 en Bali, Indonesia, en un encuentro que ha durado alrededor de 40 minutos y en la que ambos líderes han abordado cuestiones de ámbito global y bilateral.

“Encuentro con el presidente Xi Jinping. China es un socio clave para hacer frente a los desafíos globales y las crisis derivadas de la guerra en Ucrania.



Seguimos trabajando en una relación basada en la cooperación y la confianza mutuas.#G20Indonesia pic.twitter.com/ov4j3FKlV1“ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 15, 2022

Esta cumbre del G20 es la primera reunión de los líderes del grupo desde que Rusia comenzó la invasión de Ucrania en febrero. La ausencia más notable en la cumbre es la del presidente ruso, quien ha enviado en representación al ministro de Exteriores, Seguéi Lavrov. Una "mayoría" de las naciones del G20 condena con firmeza la guerra en Ucrania y destaca sus devastadoras consecuencias humanas y para la economía global, según un borrador de una declaración conjunta que se espera que sea aprobada en esta cumbre.

Profundizar las relaciones bilaterales En el ámbito bilateral, Sánchez y Xi han destacado la importancia del 50 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas que se celebrará en 2023 y que ven como una oportunidad para profundizar las relaciones entre China y España. El presidente chino ha recalcado su deseo de ahondar en la Asociación Estratégica Integral entre los dos países acordada en su visita de Estado a Madrid en 2018 y durante la que mantuvo ya un encuentro con Sánchez. Albares ha detallado que los líderes también han tratado aspectos culturales, como "la apertura de un segundo centro cultural Cervantes en China", así como aspectos comerciales, "como el contrato de aviones con Airbus y la necesidad de diversificar inversiones por parte de España a petición de Xi". 01.30 min 14 horas - China y España refuerzan su relación comercial - Escuchar ahora Por su parte, el presidente del Gobierno ha trasladado a Xi un saludo de los reyes de España, le ha felicitado por su reciente reelección como secretario general del Partido Comunista Chino y ha expresado su deseo de viajar a China cuando la situación de la pandemia y la agenda lo permitan. Asimismo, los dos líderes han destacado las oportunidades para intensificar y diversificar todavía más las relaciones comerciales y de inversión. Sánchez ha insistido, en este sentido, en la necesidad de que haya reciprocidad para las empresas españolas en China.