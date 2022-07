La guerra en Ucrania ha marcado la reunión del G20 celebrada entre el jueves y el viernes en la isla de Bali, Indonesia. La presencia del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Sergéi Lavrov, ha generado dos bandos opuestos, reflejados en la cena de bienvenida, a la que se negaron a acudir los ministros del G7 (Canadá, Francia, Italia, Alemania, Japón, Reino Unido y Estados Unidos), como ha confirmado el propio Lavrov en rueda de prensa este viernes, criticando que estos no "entienden la cortesía y las normas de etiqueta".

Salvo en esa ocasión, los ministros de Exteriores del grupo (formado por Argentina, Australia, Brasil, Canadá, Francia, Alemania, China, India, Indonesia, Italia, Corea del Sur, Japón, México, Rusia, Arabia Saudí, Sudáfrica, Turquía, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea) han participado en todas las sesiones.

Aun así, pese a los esfuerzos de Indonesia, cuyo presidente, Joko Widodo, viajó a Ucrania y Rusia la semana pasada para ofrecerse como mediador de la crisis, las tensiones no han cedido un ápice. "Algunos países han elevado su preocupación por que el multilateralismo esté bajo amenaza y cada vez supone un reto mayor responder de manera efectiva a los desafíos globales", ha advertido la ministra de Asuntos Exteriores indonesia, Retno Marsudi, en la conferencia de prensa al cierre de la reunión.

Desde Bali, el Alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha advertido que "nadie puede ser neutral" ante una agresión como la "espantosa" guerra de Rusia contra Ucrania.

“In the face of aggression, no one can be neutral. No one can live safely in a world where the illegal use of force is normalised or tolerated.



I urged all participants to help end the war, to restore Ukraine’s sovereignty and to ensure that the global fallout is contained. pic.twitter.com/69mrrIaJSI“