El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha expresado su indignación y se ha mostrado "aturdido y profundamente entristecido".

Por su partre, el secretario de Estado de EE.UU. Anthony Blinken, ha lamentado la muerte de Shinzo Abe al que ha llamado "líder visionario" y "exxtraordinario" socio para los Estados Unidos. Su asesinato es "impactante" y "profundamente inquietante", ha manifestado Blinken al inicio de un encuentro trilateral con sus homólogos japonés y surcoreano en el marco de la reunión de ministros de Relaciones Exteriores del G20 en Bali.

"Alemania está del lado de Japón", ha afirmado el portavoz del Gobierno alemán después de conocer que el ex primer ministro japonés Shinzo había muerto tras recibir varios disparos. El canciller, Olaf Scholz, ha dicho estar "aturdido y profundamente entristecido" por su asesinato.

Francia ha manifestado, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, su "plena solidaridad" con Japón tras el asesinato del ex primer ministro japonés. El presidente francés, Emmanuel Macron ha dicho que Japón ha perdido a "un gran primer ministro".

El primer ministro británico en funciones, Boris Johnson, ha calificado de "increíblemente triste" la noticia del asesinato del antiguo jefe del Gobierno japonés Shinzo Abe. "Muchos recordarán su liderazgo mundial", ha tuiteado Johnson, que envía sus condolencias a su "familia, amigos y al pueblo japonés". "El Reino Unido está con vosotros en este momento oscuro y triste", agrega el político, que este jueves dimitió como líder conservador y, por tanto, como primer ministro, aunque por el momento sigue en funciones a la espera de la elección de su sustituto.

