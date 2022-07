Rusia y Ucrania han firmado este viernes el acuerdo que permite desbloquear las exportaciones de cereales que llevan meses bloqueadas en los puertos ucranianos.

Durante la ceremonia firma han estado presentes el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres.

"Esto es un gran alivio para un mundo que lo necesita más que nunca", ha afirmado Guterres, que ha felicitado a Turquía, Ucrania y Rusia por el acuerdo.

Con esta medida se espera aliviar la crisis alimentaria mundial causada por el bloqueo naval ruso de los puertos ucranianos del Mar Negro a raíz de la guerra de Ucrania.

Previamente, el gobierno turco ya había confirmado que se iba a firmar el acuerdo este viernes.

Guterres "viaja a Estambul como parte de sus esfuerzos para asegurar un pleno acceso global a los alimentos ucranianos y a los alimentos y fertilizantes rusos", ha dicho en Nueva York el portavoz de la ONU Farhan Haq.

“Secretary-General @antonioguterres has landed in Türkiye as part of his efforts to ensure full global access to Ukraine’s food products & Russian food and fertilizer. pic.twitter.com/OICrss3ilT“