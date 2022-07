Las conversaciones entre Rusia, Ucrania, Turquía y funcionarios de la ONU sobre la reanudación de las exportaciones de cereal ucraniano en el Mar Negro han resultado en un acuerdo para formar un centro de coordinación con el fin de garantizar la seguridad de las rutas, según ha informado el ministro de Defensa de Turquía, Hulusi Akar. El acuerdo se firmará la próxima semana, cuando todas las partes se reúnan de nuevo.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha señalado que este miércoles se ha dado un "paso importante y sustantivo" hacia un acuerdo global sobre los cereales y que es de esperar que haya un acuerdo definitivo la próxima semana. Para ello, Guterres ha indicado que será necesario más trabajo a nivel "técnico" para formalizar un pacto.

En declaraciones a los periodistas en Nueva York, el diplomático portugués ha explicado que hay acuerdos en varios de los aspectos, como los mecanismos que controlarán las exportaciones y el sistema de coordinación para facilitar la salida del grano de los puertos, pero todavía se necesita cerrar algunas cuestiones.

Guterres ha calificado estos progresos como un "rayo de esperanza" a la hora de estabilizar los mercados alimentarios globales y, sobre todo, poder apoyar a los países más vulnerables.

“A ray of hope in a world darkened by crises.



Today in Istanbul, we have seen a major step forward to ensure the export of Ukrainian food products through the Black Sea.



I salute the commitment of all those working to secure an agreement for our common humanity.“