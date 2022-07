Guerra Ucrania-Rusia, en directo | Zelenski recrimina que Rusia no tendrá "el coraje para admitir la derrota"

00:14

Zelenski: "Rusia no tiene coraje para admitir la derrota". "Ya no tienen poder estratégico, carácter o comprensión de lo que están haciendo aquí, en nuestra tierra. No hay un ápice de coraje para admitir la derrota y retirar las tropas del territorio ucraniano", ha dicho el presidente ucraniano este martes, según recoge 'Kiev Independent'.