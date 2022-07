Zelenski visita a las tropas en el frente de Dnipro ante los ataques rusos

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski se ha trasladado este viernes al frente bélico en la región Dnipropetrovsk, al este del país, donde ha brindado un simbólico apoyo a los militares que están en primera línea de combate con las tropas rusas. "Gracias por vuestro trabajo y por el heroísmo con el que defendéis nuestro país, a las familias ucranianas y la soberanía de Ucrania", ha dicho Zelenski, según unas declaraciones divulgadas por su oficina. "¡Ojalá salgamos victoriosos! ¡Gloria a Ucrania!", ha proclamado.

Durante su visita, el mandatario ucraniano ha condecorado a los militares que participan en las operaciones. "Departí con nuestros defensores, les entregué medallas. Su ánimo es decidido y en sus ojos hay seguridad en nuestra victoria. ¡Gracias por luchar por la libertad de Ucrania!", ha asegurado a los soldados, según ha indicado su oficina en Telegram.

La región de Dnipro limita en el este con la de Donetsk, donde las bombas rusas machacan decenas de urbes en los últimos días, entre advertencias del presidente de Rusia, Vladímir Putin, de que su Ejército aún no ha empleado todo su potencial en Ucrania. Al menos 25 localidades del Donbás han estado bajo ataque de las Fuerzas Armadas de Rusia este viernes, según el parte bélico vespertino del Estado Mayor General de Ucrania.

El gobernador de Donetsk, Paulo Kirilenko, ha afirmado en su cuenta de Telegram que solo el jueves fallecieron seis civiles en Kramatorsk, Sloviansk, Avdiivka, Siversk, Pokrovsk y Orlivka, mientras que otras 21 personas resultaron heridas. Desde el sábado pasado han fallecido 35 civiles en la región, según su recuento diario de víctimas que publica en Telegram.

El estadounidense Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, en inglés) sostiene a su vez en una línea similar que Rusia no ha anunciado avances en los últimos días por primera vez tras hacerlo "todos los días" desde el comienzo de la guerra el 24 de febrero.

"Rusia no ha abandonado sus planes de ocupar todo el país"

En una entrevista a la cadena de televisión 'CNN', Zelenski ha asegurado que Rusia no ha abandonado sus planes de ocupar todo el país. "Creo que, en general, Rusia no ha abandonado (los planes de) la ocupación de nuestro país y no lo ha hecho en muchos años. Siempre ocuparon nuestro país: primero políticamente (con el derrocado expresidente prorruso Víktor Yanukóvich), después Crimea, luego el Donbás y ahora con esta invasión a gran escala", ha señalado.

Una idea que coge fuerza con las palabras realizadas por Putin este jueves ante los líderes del Kremlin, en las que aseguraba que "aún no ha empezado nada serio" en Ucrania. El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha precisado este viernes que el mandatario se refería a que Rusia solo ha implicado una pequeña parte de su potencial bélico en la campaña militar.

"El jefe de Estado se refirió a las declaraciones de Occidente y Kiev, de que buscarán la victoria en el campo de batalla. Putin recordó que el potencial de Rusia es tan grande que solo una parte insignificante participa en la operación militar especial", como denomina Moscú a la guerra en Ucrania, ha declarado.