Con el precio de la energía por las nubes y el bitcoin desplomado, no está siendo rentable minar una criptodivisa que consume mucha electricidad, lo que puede ser una buena noticia para el medioambiente. Pero el bitcoin no está solo en el ecosistema crypto y hay otras monedas que no consumen tanta energía, e incluso usan energía renovable: biogas, solar fotovoltaica, geotermia... Analizamos este asunto en "El foco" con José Luis Narbona, presidente de Ancite, la Asociación Nacional de Ciberseguridad, y profesor del área de Ingeniería Telemática de la Universidad de Alcalá, donde imparte asignaturas del ámbito de la ciberseguridad, análisis forense y tecnologías blockchain.