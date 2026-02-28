Van der Poel abre la primavera en la Omloop Nieuwsblad con una nueva exhibición en solitario

El neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin Premier Tech) estrenó la temporada de clásicas de primavera con una exhibición en solitario que le dio la primera victoria en la Omloop Nieuwsblad, disputada entre Gante y Ninove con un recorrido de 207.2 km.

Después de su paseo glorioso en la temporada de ciclocross con el octavo e histórico maillot arcoíris, en la prueba flamenca que quita el precinto a la temporada de clásicas, Van der Poel (Kepellen, 31 años) tiró de maestría para ganar a su estilo, en solitario, por aplastamiento, y después de una larga escapada.

Van der Poel avanza en la historia. Incluye en su palmarés la Omloop. Entre sus 57 victorias posee 3 Flandes, 3 París Roubaix, 2 Milán San Remo, Amstel, Strade Bianche, además del récord de 8 título mundiales de ciclocross. Palabras mayores.

00.42 min Transcripción completa Claro. Ahora que es muy imprimiendo esa velocidad, esa potencia, Mati potencia sobre la bicicleta sin echar pie a tierra tiene que es printer a ella a tope a tope si quiere subir lo tienes que hacer eso es un buen test este monta para ver cómo va cada uno está con toda la potencia pero efectivamente faltan dos, tres pedaladas más. Y otra vez Tibor. De nuevo lo consigue Tibor la bruta bestia Mati Van Der Poel en esos últimos metros de la carrera, haciéndose leyenda. Ya lo era, como decíamos, pero aún más, y más en su país Mathieu Van Der Poel ganando su octavo mundial en unos campeonatos de ciclocross los hombres brotan y se marchitan como el trigo en invierno pero estos nombres como el de Mathieu Van Der Poel nunca morirán campeón Del mundo por octava vez. Van der Poel logra su octavo mundial de ciclocross de forma incontestable

"La bestia" llegó a meta con un tiempo de 4h.54.56, seguido a 22 segundos de sus excompañeros de fuga, su compatriota Van Dijke (Red Bull Bora) y del belga Florian Vermeesch.

Escapada controlada hasta la zona de cotas y adoquines Pronto saltaron 5 hombres del pelotón desafiando a la lluvia: el francés del Burgos Burpellet BH Clément Alleno, Krijnsen (Jayco-AlUla), Renard (Cofidis), Van Hemelen (Flanders-Baloise) y Brunel (TotalEnergies). Toda la carrera por delante, escasas posibilidades de éxito. Ninguno de ellos era peligroso para los grandes favoritos, no obstante el Alpecin-Premier Tech de Van der Poel y el Soudal-Quick Step de Paul Magnier se encargaron de mantener a raya a los rebeldes, en torno a los 3 minutos de ventaja máxima. En el tramo de Eikenberg (km 142) llevó el momento de inflexión de la carrera. Los principales equipos empezaron a mover sus peones. El Visma tensó con Zingle y rompió la tranquilidad. Empezaba otra fase, aparecieron los nervios, y con ellos las caídas. El Alpecin aceleró y enseguida se redujo el grupo principal y la diferencia de la fuga, apenas de 1.22 minutos a 53 km de meta. La batalla tuvo continuidad en el Molenberg (0,4 km al 7,2 con rampa del 14), donde el belga Vermeersch (UAE) atacó por sorpresa. Respondió Van der Poel tras esquivar una caída de Trentin y ambos junto a Van Dijke terminaron de echar abajo la fuga a 42 de meta.