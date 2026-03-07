Perfil, recorrido, horario y dónde ver la etapa 1 de la París - Niza 2026: Achères - Carrières-sous-Poissy

La París - Niza 2026, la 'Carrera del Sol', disputa su 84ª edición cumpliendo con una de sus tradiciones, que es salir del departamento de Yvelines a las puertas de París. La primera etapa transcurre entre Achères y Carrières-sous-Poissy, con un recorrido de 170,9 kilómetros. Síguela en directo por Teledeporte y RTVE Play a partir de las 15:50 horas.

Con Jonas Vingegaard como principal favorito para suceder a su compañero Matteo Jorgenson, el danés intentará sacarse la espina que tiene clavada con esta carrera. El doble vencedor del Tour tuvo que abandonar el año pasado por una caída cuando iba líder, lo que abrió el triunfo a su compañero.

No lo tendrá fácil este año tampoco con un recorrido exigente y rivales de nivel que le pondrán las cosas difíciles desde el primer kilómetro. El UAE Emirates llega con Joao Almeida como referente y el Lidl-Trek contará con el español Juan Ayuso como principal baza.

Etapa 1 de la París Niza 2026: perfil y recorrido En cuanto al recorrido, la primera etapa transcurrirá por un trazado relativamente llano en sus 100 primeros km, con algunos 'dientes de sierra', hasta la primera de las cuatro subidas de tercera categoría que complican el final de etapa en un circuito en el que se pasará tres veces por la línea de llegada. La Côte de Gargenville y la Côte de Vaux-sur-Seine son las dos primeras subidas de un recorrido que va de menos a más. La primera son 2,5 km al 4,8% y la segunda es 1,4 km al 7%. Después se subirá en dos ocasiones por la más exigente, al Côte de Chanteloup-des-Vignes, que es de 1,1km al 8%, pero que en sus rampas más duras se pone al 12%.