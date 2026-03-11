Perfil, recorrido, horario y dónde ver la etapa 5 de la París - Niza: Cormoranche-sur-Saône - Colombier-le-Vieux

La quinta etapa de la París - Niza 2026 se disputa este jueves entre Cormoranche-sur-Saône y Colombier-le-Vieux, una etapa de montaña de 206 kilómetros que pondrá a prueba la resistencia de los corredores. Síguela en directo, en abierto y gratis por Teledeporte y RTVE Play a partir de las 15:40 horas.

El danés Jonas Vingegaard es el nuevo líder después de su victoria en la jornada anterior con final en Uchon, lanzando un ataque a km y medio de la línea de meta, que dejó clavados a los corredores del Red Bull que le habían acompañado hasta ese momento, Tim Van Dijke y Daniel Felipe Martínez. La etapa fue una criba no sólo por la dureza de su recorrido, sino por la caída que le costó el abandono al español Juan Ayuso, que se había puesto líder tras la contrarreloj por equipos en la etapa 3.

Etapa 5 de la París Niza 2026: perfil y recorrido La quinta de la París-Niza 2026 es una etapa que recuerda a las clásicas de las Ardenas. La clave estará en la colocación antes de entrar en Saint-Jean-de-Muzols: entrar mal posicionado en una rampa del 16% significa decir adiós a cualquier opción de victoria o de mantener el liderato. Con más de 200 km, es la jornada más larga hasta el momento. El acumulado de cotas de segunda y tercera categoría, más una rampa de primera, generará un desgaste brutal antes del final. Los primers 150 km suponen un terreno de aproximación con dos cotas de 3ª (Lentilly y Trèves), que podrían dar lugar a la primera fuga. Serán el aperitivo a un final duro, con una subida de poco más de 3 km al 7% a la Côte de Sécheras, para dar pie después al 'muro' de Saint-Jean-de-Muzols: situado en el km 186,4, son solo 2,2 km pero a una media del 11% y con rampas del 16%, es el lugar perfecto para que corredores explosivos y con opciones en la general lancen un ataque serio para romper el pelotón. La llegada no es en llano. Los últimos kilómetros incluyen la Côte de Saint-Barthélemy-le-Plain (3,2 km al 7,6%) que corona a solo 9 km de meta. El descenso posterior es corto y técnico, dejando apenas un par de kilómetros llanos antes de la línea de meta.