La intoxicaciÃ³n que hizo perder un jugoso contrato a Candela PeÃ±a: "La vida no me deja celebrar"Â |Â LaÂ Revuelta

Nadie sabe de qué va a hablar Candela Peña cuando hace su entrada en el escenario de La Revuelta. Quizá ni siquiera ella misma lo sepa. La única certeza es que habrá risas y surrealismo y, en la mayoría de los casos, una reflexión de fondo que acompaña a sus disparatadas anécdotas: en esta ocasión, relacionada con el ego. Y, hablando de poner los pies en el suelo, nadie mejor que la actriz para darle una bofetada de realidad a su amigo “la Davi” Broncano con respecto a su nuevo peinado: “jaque mate a este pelo para el año que viene. No te quieras creer que está bien, porque no está bien”.

Los pies en la tierra a golpe de intoxicación y confusión

Candela Peña goza de un enorme reconocimiento como actriz y como colaboradora de La Revuelta, donde sus apariciones son enormemente celebradas por el público y las redes sociales. Sin embargo, y aunque se define como “muy amiga de celebrar”, está convencida de que “el mundo me está diciendo que no celebre, y que tenga cuidado con el ego”. Dos anécdotas recientes lo ilustran a la perfección.

Ante la exitosa perspectiva de acudir a recoger un premio Ondas y firmar un contrato publicitario “muy bien pagado”, la actriz ya se veía “empezando enero a tope”, por lo que decidió celebrarlo por adelantado con una mariscada en casa: “bígaros, ostras y todo lo que me dio el monedero”. Pero ya se sabe que no hay que celebrar antes de tiempo, y tanto su hijo como ella sufrieron “una intoxicación negra” que le impidió ir a la gala de premios y rodar el anuncio, “y ya me había gastado el dinero en los mariscos”, reconocía en La Revuelta.

22.14 min La Revuelta | Candela Peña, "jaque mate" al peinado de Broncano

“La vida no me deja que yo celebre”, insistía Candela Peña antes de rememorar otro duro golpe de realidad que ha sufrido recientemente su ego. Durante una pausa para cambiar la iluminación en un rodaje nocturno en el puerto de Barcelona, la actriz se acercó el embarcadero y vio venir un barco hacia ella. “Sobrecogida” y convencida de que podían haberla reconocido, se llevó después el disgusto cuando desde la embarcación le gritaron: “¿Qué estamos haciendo mal?”. Tras unos segundos de incertidumbre, la actriz contestó con desconcierto, a lo que le respondieron: “Tú sabrás que eres policía”. Y es que se encontraba completamente vestida como la agente a la que interpreta en la película, con pistolas incluidas. Esta vez, al menos, la historia terminó con final feliz y, tras identificar que se trataba de ella, se hicieron todos una foto para celebrar el momento. Candela Peña, "miel sobre ojete".