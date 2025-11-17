Candela Peña, sobre las apps de citas: "Estoy sobrecogida por el comportamiento de los hombres" | La Revuelta

Cada aparición de Candela Peña en La Revuelta es garantía de anécdotas, desmadre y mucha diversión. La actriz, que se ha convertido en una de las personas favoritas del público, desata pasiones cada vez que visita a su amigo David Broncano. En esta ocasión, sus divagaciones y reflexiones se han centrado en sus malas experiencias y su hartazgo con las aplicaciones de citas y, en concreto, con los hombres: “La gente está muy pandereta”.

Y otro de los grandes momentos ha sido su encuentro por primera vez en persona con la invitada del programa, Paula Badosa. La tenista, que se ha declarado fan absoluta de Candela, ha recibido un consejo de parte de la actriz y una petición: acudir a verla entrenar y, a ser posible, a un partido: “para mí sería un sueño estar en un palco viendo tenis con un chulazo”.

A punto de colgar los guantes del amor En sus múltiples visitas a La Revuelta, Candela Peña ya se ha sincerado en alguna ocasión con su poco éxito amoroso durante la fase de la menopausia, por lo que está pensando en “colgar los guantes”. Como último recurso, la actriz ha explicado que últimamente ha probado suerte con las aplicaciones de citas: “No sabes lo que te encuentras en esas plataformas, estoy sobrecogida con el comportamiento de los hombres”, confesaba Candela Peña a Broncano, antes de proceder a detallar una de sus últimas vivencias. Una cita en la que se le apareció “un ternero de más de dos metros, con chupa de caza, mocasín y buen calceto”. Y de su rango etario, porque “ya me estoy estofando, no puedo tirar hacia la jovenalla, tengo que buscar un señor decrépito para que parezca que yo estoy buena”, bromeaba la actriz. En aquel encuentro, ha recordado que el hombre en cuestión le dijo que era “arquitecto y cazador”, y no sabía a qué se dedicaba ella: “Pasó un camarero con un plato de jamón y le dije que era representante de Jabugo”.