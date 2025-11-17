Paula Badosa lanza un dardo a su ex e invita a Rosalía a jugar al tenis: "Me encantó "La perla"" | La Revuelta, completo

La entrevista de Rosalía en La Revuelta sigue coleando. La artista catalana ha compuesto una de las canciones más virales de los últimos meses, “La perla”, en referencia a sus ex parejas, de lo cual habló en su entrevista con David Broncano. Y la tenista Paula Badosa, número 25 del ranking mundial femenino y una de las mayores estrellas de este deporte, ha aprovechado su visita al programa para ofrecer a la cantante unos entrenamientos de tenis, darle la enhorabuena por el disco y agradecerle especialmente la canción sobre los ex novios, confirmando poco después su reciente separación del también tenista Stefanos Tsitsipas.

Aunque no puedan decir lo mismo en todos los casos, la relación que mantienen Paula Badosa y David Broncano como ex pareja ha evolucionado en una sana amistad. Muestra de ello han sido los regalos personalizados de la tenista hacia el presentador: una foto de sus entrenamientos juntos, dedicada para “mi ex entrenador”, y unas zapatillas personalizadas con las palabras “puto” y “amo” en las lengüetas. Una confianza que se ha demostrado también en las bromas personales entre ellos, como en la pregunta del dinero: “Sigo teniendo más que tú”. Tras proyectarse un vídeo en el que Broncano lanzaba bolas a Badosa, la deportista le ha reprochado: “Me las tirabas fatal, de cualquier manera. Por eso mejoré, porque me acostumbré a las bolas malas”.

Los objetivos de Badosa para 2026 2025 ha sido “un año jodido” para Paula Badosa por culpa de las lesiones, que le han impedido alcanzar su nivel potencial entre la élite mundial: “Cuando no puedes hacer lo que te gusta, es muy duro de aceptar mentalmente”. Ahora, tras cuatro semanas de pretemporada y con seis más por delante, la tenista afronta 2026 con 28 años, con la tranquilidad de haber podido “ver las cosas con algo más de distancia y analizarlo desde fuera” y, a la vez, “con muchísimas ganas”. Y con objetivos claros y elevados para la próxima temporada: “Terminar el año en las WTA Finals (en el top 8 del ranking) y ganar un Grand Slam”. Para ello se prepara con dos horas de gimnasio al día y otras cuatro de entrenamiento en pista. “Ahora empieza la Paula de verdad”, anunciaba la deportista, que ha retado a su ex novio David Broncano a un pulso: “En su momento se echó algún pulso y había cierta igualdad”, comentaba el presentador, que ha perdido ante la potencia de la invitada. Paula Badosa muestra los bíceps en La Revuelta 17/11/25 Sandra Casado

Confirmación de soltería y pulla para su ex Como gran parte de España, Paula Badosa vio el programa de La Revuelta con Rosalía, en el que comentó con Broncano que tenía muchas ganas de aprender a jugar al tenis. Y nadie mejor que ella para ofrecerle unas clases particulares: “Sería un honor para mí jugar algún día contigo, te espero cuando quieras”, ha expresado la tenista. No ha sido su único mensaje para la cantante, a quien ha felicitado por el disco, “sobre todo la canción de “La perla””, de la que Rosalía interpretó un breve fragmento en el programa. Aunque se publicó en medios de comunicación en el mes de junio, Paula Badosa no había hablado públicamente de su ruptura con el también tenista Stefanos Tsitsipas: “Ahora que estoy soltera queréis saber, ¿eh?”, ha confirmado al llegar el momento de Las preguntas clásicas. 01.11 min Rosalía canta un fragmento de "La perla"