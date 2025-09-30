Badosa se aparta del tenis hasta el 2026: "Seguiré luchando y seguiré encontrando la manera de volver"

Nos vemos en el 2026", indica Paula Badosa al final de su comunicado, publicado en sus cuentas personales de las redes sociales, que oficializa su retirada temporal, hasta el próximo año, tras sufrir un abandono más, el trigésimo séptimo en su carrera, en el torneo de Pekín.

Esta vez fue la zona interior del muslo de la pierna izquierda la que le hizo salir de la pista en su primer evento del curso, tras su participación en las Finales de la Copa Billie Jean King en Shenzhen, donde reforzó el equipo nacional que dirige Carla Suárez.

Badosa, plagada de contratiempos físicos desde hace tiempo, ha dicho basta y pretende darse un tiempo otra vez. Empezar desde cero. La tenista española, que llegó a ser número dos del mundo del circuito femenino, está condicionada por una lesión crónica, una fractura por estrés en una vértebra. Ha aprendido a lidiar con la dolencia y a competir, pero las retiradas de los torneos han sido, por unas cosas u otras, cada vez más habituales en los últimos tiempos.

"No importa cuántos obstáculos se crucen en mi camino, les prometo esto: seguiré luchando, seguiré empujando, y seguiré encontrando la manera de volver", dijo en su cuenta de las redes sociales.

Actualmente decimonovena del ránking WTA, estuvo tres meses fuera de las pistas hasta que encontró un tono adecuado para volver a la selección, como ocurrió semanas atrás. Después acudió al torneo de Pekín en busca de la normalidad hasta el final de curso, pero no pudo actuar en condiciones y sufrió otra baja más, la decimoséptima en su carrera.