Candela PeÃ±a, reina del caos y la sinceridad, habla de las luces y sombras de ser madre solteraÂ enÂ LaÂ Revuelta

El caos que genera Candela Peña en La Revuelta, aunque en ocasiones no lo parezca, tiene un sentido. Entre anécdotas y chascarrillos, la actriz siempre desliza algún mensaje y, en muchos casos, reivindicaciones que no siempre tienen la representación suficiente. Si en otras apariciones ha puesto sobre la mesa cuestiones como la menopausia o la presencia de mujeres maduras en el audiovisual, esta vez ha manifestado algunas de las complicaciones a las que se enfrentan las madres y padres solteros. Por suerte, ha contado con la ayuda del equipo, a quienes ha agradecido su colaboración para poder conciliar su participación en el programa con las atenciones a su hijo de 14 años.

Concierto de Lady Gaga, Halloween y partido de fútbol Candela Peña nos tiene acostumbrados a un batiburrillo de ideas y anécdotas aleatorias que casi siempre va acompañado de un mensaje importante. Tras subrayar la importancia de hablar y concienciar sobre la fase de la menopausia, la actriz ha manifestado ahora sus preocupaciones como madre soltera. Por un lado, ha contado que tuvo "la brillante idea" de llevar a su hijo al concierto de Lady Gaga, aunque a él "le importa tres cojones", pero disfrutaron juntos de todo un acontecimiento colectivo en compañía de dos amigas más. Aunque no siempre es tan sencillo criar a un adolescente. El pasado fin de semana, su hijo quería celebrar Halloween y la actriz se fue al cine, para hacer tiempo hasta la hora de recogida, y cenó "un sándwich depresivo". Por si fuera poco, al coger el coche se dio cuenta de que había pinchado una rueda, por lo que temió que su hijo se avergonzara de ella: "Si sale y me ve con una grúa y cambiando una rueda, no me vuelve a hablar en la vida", bromeaba la actriz. Las complicaciones no terminaron ahí, ya que al día siguiente quiso asistir al partido de fútbol del pequeño, en el que "hay muy pocas madres". Y su hijo, al que "no le gusta que yo grite ni diga nada", le dijo que prefería recibir los ánimos del padre de otro compañero.