María del Monte propone a Broncano un cambio de enfoque en sus preguntas clásicas | La Revuelta, programa completo

María del Monte firmó en sus primeros años “contratos irrisorios” porque “tu ilusión es grabar un disco como sea”, y quizá sea por eso que “con lo que menos he ganado ha sido con los discos”, y más sobre los escenarios. Aunque antes “tenía más dinero, con el que tengo ahora, tengo bastante”, ha reconocido en La Revuelta. Y es que no es “de guardar dinero”, sino que prefiere “disfrutarlo con los amigos” porque “cuando te mueras, te llevas lo puesto”. En este sentido, la cantante sevillana ha destacado la importancia de vivir en el presente porque “el pasado genera depresión y el futuro, ansiedad”. Por eso, ha pedido a David Broncano que, en lugar de preguntar por el dinero y el sexo, pregunte a sus invitados cómo están. Porque “problemas tenemos todos” y “la felicidad no existe”, pero sí “los momentos felices”. Y ella, en ese aspecto, está “de 11 sobre 10”.

María del Monte descubre a Rage Against The Machine Apodada por David Broncano como “reina de las sevillanas” y “la Aitana de los años 80” por haber salido de un concurso de talentos de RTVE llamado Gente joven, María del Monte ha asegurado que hay “cosas que me gustan mucho, como la copla”, y otras que no tanto, como la música rock. Al menos, hasta hoy. Y es que la artista sevillana ha recibido con agrado la canción “Killing in the name” de la banda de rock y nu metal Rage Against The Machine que le ha mostrado el presentador: “Muchas gracias, me ha gustado”, ha reconocido la cantante, que ya ha opinado que hay cosas que “uno no se espera, no se explica, pero la mezcla es buena”, tras ver un vídeo suyo acompañado de otra canción de RATM. Lo que sí ha descartado categóricamente ha sido las drogas, asegurando que “nunca he probado nada por si me gusta. Y ya a mi edad, con el jamón dado la vuelta…” Aunque no venía para presentar nada, sino solo para divertirse, la hispalense ha aprovechado la tradicional entrega de regalos para dejar una reivindicación concisa, pero rotunda: una camiseta en la que aparece su imagen ataviada con la bandera LGTBI y el mensaje "Soy una más de vosotros". "Cuando llegue el día del Orgullo y hagas el programa, te la pones", ha pedido a David Broncano.