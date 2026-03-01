El rey exige "máxima moderación" en el uso de la fuerza para "evitar el caos" en Oriente Medio
- Sánchez rechaza las "falsas disyuntivas" y se muestra en contra del régimen iraní y del ataque "unilateral" a Irán
El rey Felipe VI se ha referido a la “coyuntura crítica” a la que avanza Oriente Medio para advertir del “riesgo de escalada regional” y “consecuencias imprevisibles” en los países de la zona. El monarca ha pedido la “máxima moderación en el uso de la fuerza” para evitar "una situación caótica y una represión descarada".
Don Felipe se ha expresado así en la inauguración de la vigésima edición Mobile World Congress en el Museu Nacional d’Art de Catalunya de Barcelona.
En su discurso, ha defendido el diálogo, la paz y la cooperación en la comunidad internacional, tras referirse a la guerra de Ucrania que lleva ya cuatro años sin que haya "un camino claro hacia la paz". Por lo que ha instado a seguir "firmes" en la defensa de "la dimensión ética de la humanidad" y de sus valores y principios que son "universales".
Dicho esto, se ha referido a la situación en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta de Teherán en la región.
"Mientras hablamos, Oriente Medio se desliza de nuevo hacia una coyuntura crítica, con un claro riesgo de escalada regional y consecuencias impredecibles", ha expresado. A continuación, ha pedido la "máxima moderación en el uso de la fuerza", el "respeto por la vida de los civiles y la búsqueda de una salida diplomática a esta lógica actual de confrontación".
"Hacemos un llamamiento a ello para evitar una situación caótica y una represión descarada, y para restablecer el diálogo en una búsqueda honesta de la paz", ha proseguido.
Sánchez: "Se puede estar contra un régimen odioso y contra una intervención injustificada"
Antes que Felipe VI ha tomado la palabra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien se ha mostrado contrario a las "falsas disyuntivas" que hacen creer que "o se está de un lado, o se está del otro", en un mensaje velado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que esta tarde ha celebrado la caída del "tirano" líder supremo de Irán y ha pedido estar "a la altura": "O se está con la libertad o con los tiranos".
"Se puede estar en contra de un régimen odioso como el iraní y, a la vez, en contra de una intervención militar injustificada", ha defendido Sánchez.
El jefe del Ejecutivo ha asegurado que "estamos ante una encrucijada" y "hay que elegir" el camino a tomar: "Guerra o paz, progreso o retroceso, futuro o pasado". España, ha dicho, "lo tiene claro".
Sánchez ha advertido de las consecuencias "del peligroso precedente de recurrir sistemáticamente a la fuerza fuera de la legalidad internacional" y ha vuelto a denunciar el "atropello derechos humanos" en lugares como Gaza, Cisjordania o de "la vulneración del derecho internacional" en Venezuela.
"Nos estamos precipitando de una manera muy peligrosa a un mundo cada vez más inestable, más inseguro, más belicoso y por tanto más injusto para el común de los mortales", ha alertado.
Una vez más, ha subrayado que Estados Unidos e Israel atacaron "unilateralmente" Irán sin contar con la comunidad internacional. "Descabezaron un régimen terrible, es cierto, que reprime a su sociedad", pero ha advertido de que "todo esto daña el derecho internacional" y provoca "víctimas inocentes", sumando a toda la región "en un terror que genera incertidumbre e inestabilidad global". En definitiva, ha alertado del riesgo de que haya "un desastre mayor".
Por todo, ha apelado de nuevo a una desescalada inmediata, al respeto al derecho internacional y ha recalcado la "urgencia" de retomar el diálogo cuanto antes. "Ahí va a estar españa y creo que va a estar el conjunto de la UE", ha asegurado.
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha ejercido junto con el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de anfitrión en la inauguración del Mobile. El 'president' ha destacado que el avance de la tecnología debe gobernarse a través de “valores humanos” para estar "al servicio de todos" y contribuir al “camino de la prosperidad compartida” como un "motor de progreso". Pero para ello, ha avisado, hace falta una perspectiva "ética".
Collboni, por su parte, ha coincidido en que hay que poner la tecnología "al servicio de las personas, y no las personas al servicio de las tecnologías”.
A la cita, que se ha celebrado bajo el lema 'The IQ Era' ('La era de la inteligencia') han acudido también los ministros de Industria, Jordi Hereu, y de Transición digital, Óscar López.