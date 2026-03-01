El rey exige "máxima moderación" en el uso de la fuerza para "evitar el caos" en Oriente Medio

El rey Felipe VI se ha referido a la “coyuntura crítica” a la que avanza Oriente Medio para advertir del “riesgo de escalada regional” y “consecuencias imprevisibles” en los países de la zona. El monarca ha pedido la “máxima moderación en el uso de la fuerza” para evitar "una situación caótica y una represión descarada".

Don Felipe se ha expresado así en la inauguración de la vigésima edición Mobile World Congress en el Museu Nacional d’Art de Catalunya de Barcelona.

En su discurso, ha defendido el diálogo, la paz y la cooperación en la comunidad internacional, tras referirse a la guerra de Ucrania que lleva ya cuatro años sin que haya "un camino claro hacia la paz". Por lo que ha instado a seguir "firmes" en la defensa de "la dimensión ética de la humanidad" y de sus valores y principios que son "universales".

Dicho esto, se ha referido a la situación en Oriente Medio tras los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán y la respuesta de Teherán en la región.

"Mientras hablamos, Oriente Medio se desliza de nuevo hacia una coyuntura crítica, con un claro riesgo de escalada regional y consecuencias impredecibles", ha expresado. A continuación, ha pedido la "máxima moderación en el uso de la fuerza", el "respeto por la vida de los civiles y la búsqueda de una salida diplomática a esta lógica actual de confrontación".

"Hacemos un llamamiento a ello para evitar una situación caótica y una represión descarada, y para restablecer el diálogo en una búsqueda honesta de la paz", ha proseguido.