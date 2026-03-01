Feijóo celebra la caída de la "tiranía" iraní y pide "estar a la altura": "O con la libertad o con los tiranos"
- Acusa al Gobierno de "poner en riesgo" los intereses de España y de "callar" ante la represión iraní
- El Ejecutivo llama a una desescalada y rechaza la actuación "unilateral" de EE.UU. e Israel en Irán
- DIRECTO: sigue la última hora de los ataques de EE.UU. e Israel a Irán
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado la caída del régimen iraní y del "tirano" Alí Jameneí y ha instado a que España esté "sin matices" junto a las democracias liberales. Dicho esto, ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de "poner en riesgo" los intereses de España y de "callar ante la represión sistemática" en Irán. Feijóo pide "estar a la altura" y elegir entre estar del lado de la "libertad" o de "los tiranos".
En una carta firmada por él mismo y difundida en su perfil de X, Feijóo celebra la aniquilación este sábado del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, en los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel. "El mundo es mejor cuando cae un tirano", ha aseverado. Dicho esto, ha asegurado que los ayatolás "han sostenido un régimen de represión y amenaza constante" en Irán, donde "millones de ciudadanos han sufrido persecución, cárcel y muerte por defender libertades básicas".
"La caída de un sistema así es una buena noticia para la libertad y la democracia", ha proseguido Feijóo, que ha destacado la "determinación admirable" de las mujeres iraníes encabezando "la resistencia" frente a la opresión.
El líder de los 'populares' subraya que "el orden internacional se resiente cuando un régimen convierte el terror y la desestabilización en instrumentos de política exterior". Al respecto, ha argumentado que Irán "ha financiado y armado a organizaciones terroristas" y extendido su agenda "mediante redes políticas estructurales" fuera de sus fronteras. "La seguridad global exige responsabilidad y límites claros frente a quienes la socavan", ha añadido.
Feijóo ha aseverado que "el mundo está cambiando" y que Europa "necesita claridad moral" para saber quién amenaza la libertad y quién la defiende. Y aboga por tener "una posición firme" junto a las democracias y no "diluir responsabilidades" bajo "fórmulas ambiguas".
Dicho esto, ha apostado por trabajar por "la contención", por impulsar "soluciones dialogadas" y evitar la escalada "sin renunciar a nuestros principios".
Acusa al Gobierno de "poner en riesgo" los intereses de España
Respecto al papel de España, ha avisado de que defender los derechos humanos debe ser "un criterio permanente" en la acción exterior, "sin excepciones" ni "cálculos tácticos" o "silencios interesados".
"Quienes han callado ante la represión sistemática en Irán no están en condiciones de dar lecciones", avisa, en una alusión velada al Gobierno de España. Precisamente, el Ejecutivo, con Pedro Sánchez a la cabeza, está llamando a una desescalada del conflicto y condenando los ataques de EE.UU. e Israel a Irán por ser una acción "unilateral" sin "cobertura legal" ni respaldo de Naciones Unidas.
"Los derechos fundamentales son universales y no dependen de la coyuntura", ha incidido Feijóo, quien también ha sido crítico en otras ocasiones con el Ejecutivo por su postura de respaldo a Palestina tras los atentados de Hamás del 7 de octubre o por su relación con el chavismo en Venezuela.
"España debe estar sin matices junto a las democracias liberales", prosigue la carta del líder del PP, que avisa de que "algo falla cuando Hamás, los hutíes y el régimen iraní aplauden al Gobierno". "Eso no es defender los intereses de España, sino ponerlos en riesgo", ha advertido.
Por último, ha vuelto a referirse a las mujeres iraníes, que "representan la determinación de quienes no aceptan vivir sin libertad". Europa, ha proseguido, es el espacio político "que convirtió esa aspiración en ley, en instituciones y en garantías".
"Estemos a la altura de esa responsabilidad. Con la libertad o con los tiranos", concluye la misiva.