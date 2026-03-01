Feijóo celebra la caída de la "tiranía" iraní y pide "estar a la altura": "O con la libertad o con los tiranos"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha celebrado la caída del régimen iraní y del "tirano" Alí Jameneí y ha instado a que España esté "sin matices" junto a las democracias liberales. Dicho esto, ha cargado contra el Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha acusado de "poner en riesgo" los intereses de España y de "callar ante la represión sistemática" en Irán. Feijóo pide "estar a la altura" y elegir entre estar del lado de la "libertad" o de "los tiranos".

En una carta firmada por él mismo y difundida en su perfil de X, Feijóo celebra la aniquilación este sábado del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, en los ataques perpetrados por Estados Unidos e Israel. "El mundo es mejor cuando cae un tirano", ha aseverado. Dicho esto, ha asegurado que los ayatolás "han sostenido un régimen de represión y amenaza constante" en Irán, donde "millones de ciudadanos han sufrido persecución, cárcel y muerte por defender libertades básicas".

"La caída de un sistema así es una buena noticia para la libertad y la democracia", ha proseguido Feijóo, que ha destacado la "determinación admirable" de las mujeres iraníes encabezando "la resistencia" frente a la opresión.

El líder de los 'populares' subraya que "el orden internacional se resiente cuando un régimen convierte el terror y la desestabilización en instrumentos de política exterior". Al respecto, ha argumentado que Irán "ha financiado y armado a organizaciones terroristas" y extendido su agenda "mediante redes políticas estructurales" fuera de sus fronteras. "La seguridad global exige responsabilidad y límites claros frente a quienes la socavan", ha añadido.

Feijóo ha aseverado que "el mundo está cambiando" y que Europa "necesita claridad moral" para saber quién amenaza la libertad y quién la defiende. Y aboga por tener "una posición firme" junto a las democracias y no "diluir responsabilidades" bajo "fórmulas ambiguas".

Dicho esto, ha apostado por trabajar por "la contención", por impulsar "soluciones dialogadas" y evitar la escalada "sin renunciar a nuestros principios".