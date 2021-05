La perseguida minoría chií hazara de Afganistán ha vuelto a ser víctima este sábado de un atentado en Kabul, que causó al menos 30 muertos y cerca de 80 heridos, por la explosión de una bomba en la entrada de una escuela secundaria femenina.

La explosión se produjo a primera hora de la tarde en el área de Dasht-e-Barchi en el oeste de la ciudad, frente a la puerta de entrada de la escuela secundaria femenina Sayed-ul-Shuhada, justo en el momento en el que las jóvenes abandonaban las aulas.

"El número de muertos ha aumentado a 30", ha dicho en un comunicado el portavoz del Ministerio de Interior, Tariq Arian.

Además los heridos se elevaron también a 79, que fueron ingresados en varios hospitales, ha explicado por su parte el portavoz del Ministerio de Salud Pública, Dastagir Nazari, que ha asegurado que "un gran número de los heridos y muertos son niños".

"Varias personas heridas se encuentran en estado crítico y nuestros médicos están tratando de salvarles", ha dicho Nazari.

Las imágenes del atentado pronto comenzaron a inundar las redes sociales, en las que se ven menores en el suelo con quemaduras frente a lo que parece la puerta principal del centro educativo, además de otros niños ensangrentados siendo tratados en un hospital.

"Nuestros niños no merecen esto. Ningún niño merece esto. Esto es terrorismo internacional", ha lamentado en Twitter la reconocida activista afgana Wazhma Frogh.

