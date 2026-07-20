El Mundial intensifica el racismo e islamofobia en redes, sobre todo hacia Lamine Yamal

No todo ha sido positivo durante la celebración de este Mundial de fútbol, en el que se ha detectado una "presencia significativa" de mensajes racistas e islamófobos en las redes sociales, especialmente hacia el jugador de España Lamine Yamal, pero también contra otros jugadores y selecciones.

Así lo ha puesto de manifiesto el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE) del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que ha recogido más de 40.000 contenidos de odio detectados en redes en junio y apunta al ámbito deportivo como el segundo detonante más frecuente, con un 16 % de los contenidos monitorizados, después de la inseguridad ciudadana, que abarca el 69%.

Este estudio indica que el 61% de los contenidos reportados fue retirado por las plataformas digitales: TikTok registró la mayor tasa, con un 98% de los contenidos reportados eliminados; le sigue X, con el 93%; Facebook, con 62%; Instagram, con 32% y en último lugar se encuentra YouTube, con el 8%.

Este organismo destaca el volumen de contenidos hostiles hacia Yamal por su origen. El jugador de la selección es de de nacionalidad española y origen marroquí por parte paterna y ecuatoguineana por parte materna.

Otras cuestiones como la regularización de migrantes reciente impulsada por el Gobierno, las agresiones sexuales, el terrorismo y la llegada de embarcaciones con personas migrantes han provocado también mensajes de odio y racistas en redes sociales.

Casi el 90% del odio, hacia personas del norte de África Todo ello con una diana clara y masiva: las personas de origen norteafricano que concentran casi el 90% de los mensajes de odio. El 88% de estos insultos y comentarios van hacia ellos, lo que supone diez puntos más que en el mes de mayo. Los mensajes dirigidos contra personas musulmanas representaron el 11% de los contenidos registrados, lo que supone una reducción de 14 puntos, y también han bajado, cuatro puntos, los contenidos dirigidos hacia personas afrodescendientes, que han recibido el 7%. El informe recoge mensajes dirigidos contra personas de América Latina y la comunidad judía, aunque en porcentajes significativamente inferiores.