La FIFA abre expediente disciplinario a España por los cánticos islamófobos en el amistoso contra Egipto

La FIFA ha abierto expediente disciplinario a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por los cánticos islamófobos durante el amistoso España - Egipto del pasado 31 de marzo en el RCDE Stadium. Una parte de la grada cantó "musulmán el que no bote" en el transcurso del partido y el himno rival fue pitado antes del inicio.

El partido se disputó en el campo del RCD Espanyol y los cánticos procedían del fondo donde habitualmente se coloca la denominada 'La Curva' de la afición perica. La RFEF reaccionó a los gritos alertando al árbitro para que iniciara el protocolo antirracismo y se avisó por megafonía y a través de los videomarcadores del estadio al descanso pidiendo que cesaran los cánticos. Una vez que fue consignado por el árbitro en su acta, este paso es el procedimiento habitual.

El suceso será investigado por el Comité Disciplinario de la FIFA, que abrirá el expediente a la Federación. Y las sanciones pueden ir desde una multa económica, la obligatoriedad de mostrar mensajes contra el racismo en los siguientes partidos de la selección española o ya, en casos más extremos, el cierre parcial o total del estadio en los próximos partidos de España.