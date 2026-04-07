La FIFA abre expediente disciplinario a España por los cánticos islamófobos en el amistoso contra Egipto
- Una parte de la grada del RCDE Stadium gritó "musulmán el que no bote" durante el encuentro de la selección
- La RFEF se enfrenta a una posible multa o mostrar mensajes antirracistas en los próximos partidos de España
La FIFA ha abierto expediente disciplinario a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por los cánticos islamófobos durante el amistoso España - Egipto del pasado 31 de marzo en el RCDE Stadium. Una parte de la grada cantó "musulmán el que no bote" en el transcurso del partido y el himno rival fue pitado antes del inicio.
El partido se disputó en el campo del RCD Espanyol y los cánticos procedían del fondo donde habitualmente se coloca la denominada 'La Curva' de la afición perica. La RFEF reaccionó a los gritos alertando al árbitro para que iniciara el protocolo antirracismo y se avisó por megafonía y a través de los videomarcadores del estadio al descanso pidiendo que cesaran los cánticos. Una vez que fue consignado por el árbitro en su acta, este paso es el procedimiento habitual.
El suceso será investigado por el Comité Disciplinario de la FIFA, que abrirá el expediente a la Federación. Y las sanciones pueden ir desde una multa económica, la obligatoriedad de mostrar mensajes contra el racismo en los siguientes partidos de la selección española o ya, en casos más extremos, el cierre parcial o total del estadio en los próximos partidos de España.
"Un procedimiento habitual"
"La apertura de expedientes es un procedimiento habitual en el caso de incidentes como el sucedido en el último partido", han confirmado a TVE fuentes de la federación. "La RFEF remitirá a FIFA un completo dosier en los próximos días, y dentro del periodo de alegaciones señalado por FIFA, en el que informará de todos los pasos dados durante el partido así como la documentación e informes solicitados tras el encuentro. El informe mostrará el correcto proceder de la RFEF y afianzará el trabajo que realiza en línea con los principios y políticas que marca FIFA en la lucha contra el racismo y la violencia en el fútbol", añaden.
A nivel local, el suceso también está siendo investigado por los Mossos d'Squadra y la Fiscalía contra los Delitos de Odio y Discriminación. En sus redes sociales, la RFEF condenó inmediatamente lo sucedido y reitera su compromiso en la lucha contra el racismo. "La RFEF se suma al mensaje de nuestro fútbol contra el racismo y condena cualquier acto de violencia en los estadios", señalaba el organismo.
Además, su presidente, Rafael Louzán, atendía a TVE al término del partido para condenar los cánticos, que calificó de "puntuales y aislados". "Para la imagen del deporte y en general del fútbol, debe ser precisamente un ejemplo, no curiosamente este tipo de cosas", añadió.
Pero la condena más emocional vino del internacional español y jugador del FC Barcelona Lamine Yamal, que se declaró musulmán y en sus redes sociales calificó los cánticos como "una falta de respeto y algo intolerable". "Usar una religión como burla en un campo os deja como personas ignorantes y racistas", añadió el extremo culé.