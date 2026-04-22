'Mañaneros 360' celebra su primer año imparable en La 1, con Adela González y Javier Ruiz
- El espacio de actualidad ha sido en su primer año líder absoluto en su franja con un 14,8% de cuota y 2,1 millones de espectadores únicos
- Es la mejor cuota para La 1 en esta franja laborable desde 2008
- Esta temporada lidera con un 16% de cuota, a casi 4 puntos de la segunda opción
- De lunes a viernes, de 10:35 a 15:00 horas en La 1 y RTVE Play
‘Mañaneros 360’, con Adela González y Javier Ruiz al frente, cumple un año consolidado como espacio de referencia en la cobertura de la actualidad en directo y con una acogida de la audiencia inmejorable: líder en su franja con una cuota del 14,8% y más de dos millones de contactos diarios de media en estos doce meses.
El magacín matinal de La 1 ofrece cada día durante más de 4 horas una visión panorámica de la actualidad y a lo largo de este último año ha estado sobre el terreno y en primera línea informando de los principales acontecimientos: las inundaciones en Andalucía, el primer aniversario de la DANA o el accidente de tren de Adamuz, acercando a los espectadores el impacto real de la noticia.
Asimismo, el equipo ha cubierto citas de gran relevancia como el fallecimiento del Papa Francisco y la elección de su sucesor, León XIV, o los Sanfermines, donde la presentadora se desplazó para contar en directo una de las celebraciones más emblemáticas del país. En su primer aniversario, ‘Mañaneros 360’ reafirma su compromiso con una información cercana, ágil y pegada a la realidad.
Audiencias en cifras de récord
Tras comenzar su andadura el 22 de abril de 2025, el espacio ha conseguido la mejor cuota para la cadena en esta franja laborable desde 2008, con una tendencia creciente en sus datos y afianzándose mes a mes como primera opción en la banda. Alcanzó su mejor dato de espectadores en enero (562.000) y sus mejores cuotas en octubre y noviembre (16,5%), lo que se traduce en los mejores registros para La 1 en esta banda desde febrero de 2007.
En lo que va de temporada, ‘Mañaneros’ lidera con un 16% y 500.000 espectadores de media, a 3.8 puntos de distancia de la segunda opción en la franja. Consigue el liderazgo en ambos sexos y en todos los grupos de edad, excepto entre el público infantil. La 1 mejora respecto al dato del mismo período de la anterior temporada en 6.8 puntos de cuota.
El programa, que se emite cada día en directo de 10:35 a 15.00 horas desde Prado del Rey, registró su récord histórico el pasado 19 de enero, con un 21% de cuota y 826.000 espectadores, su mejor dato al margen de la programación especial por la DANA del 1 de noviembre de 2024.
El segundo tramo del programa, de 14:20 a 14:55 horas, registra en su primer año de vida un 10,5%, 826.000 espectadores y 1.559.000 contactos diarios de media, el mejor dato para La 1 en esa franja laborable desde 2017. Sigue también una tendencia creciente en sus datos, con récords de cuota en noviembre (12,3%) y de espectadores en febrero (1.023.000). Esta temporada se eleva a un 11,6% y cerca del millón de espectadores de media, lo que supone una mejora en su franja de 5,4 puntos con respecto a la temporada anterior. Su máximo histórico tuvo lugar el 5 de febrero, cuando anotó un 14,5% y 1.324.000 fieles.