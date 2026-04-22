'Mañaneros 360' celebra su primer año imparable en La 1, con Adela González y Javier Ruiz

‘Mañaneros 360’, con Adela González y Javier Ruiz al frente, cumple un año consolidado como espacio de referencia en la cobertura de la actualidad en directo y con una acogida de la audiencia inmejorable: líder en su franja con una cuota del 14,8% y más de dos millones de contactos diarios de media en estos doce meses.

El magacín matinal de La 1 ofrece cada día durante más de 4 horas una visión panorámica de la actualidad y a lo largo de este último año ha estado sobre el terreno y en primera línea informando de los principales acontecimientos: las inundaciones en Andalucía, el primer aniversario de la DANA o el accidente de tren de Adamuz, acercando a los espectadores el impacto real de la noticia.

Asimismo, el equipo ha cubierto citas de gran relevancia como el fallecimiento del Papa Francisco y la elección de su sucesor, León XIV, o los Sanfermines, donde la presentadora se desplazó para contar en directo una de las celebraciones más emblemáticas del país. En su primer aniversario, ‘Mañaneros 360’ reafirma su compromiso con una información cercana, ágil y pegada a la realidad.