'Al cielo con ella' de Henar Álvarez recibe a Miguel Ríos y Kira Miró

La reina del martes regresa esta semana para volver a revolucionar la noche. Henar Álvarez recibe en su cielo a dos grandes estrellas: el icono de la música, Miguel Ríos, y la actriz Kira Miró. Además, vuelven las colaboradoras Carmina Barrios y Toni Acosta para sumarse a la gran noche de ‘Al cielo con ella’.

Pionero del rock español, autor de los himnos que marcaron a toda una generación y leyenda viva de la música, Miguel Ríos visita este martes el plató de ‘Al cielo con ella’. A sus 82 años presenta ‘El último vals’, un disco donde el cantante mira a la juventud, al amor y al paso del tiempo, fiel al espíritu de agitar conciencias que ha marcado su trayectoria. Se sienta en el sofá de Henar Álvarez para charlar de rock, de la vida en la carretera, de cómo ha cambiado la industria y de por qué nunca ha dejado de posicionarse políticamente.

La actriz canaria Kira Miró llega al cielo de Henar Álvarez en uno de sus mejores momentos profesionales para cuestionar los estereotipos que han marcado su carrera y presentar ‘Olivia’, su nueva serie.

Y para culminar la noche, Carmina Barrios regresa con su sección ‘El consultorio de Carmina’ para dar respuesta a consultas amorosas, vengativas y discusiones entre amigos. No faltará a la cita la actriz y cómica Toni Acosta que dedica su sección a nuestro país como destino predilecto de guiris. Una noche cargada de emociones, reflexiones y, sobre todo… ¡mucho humor!