El Gobierno de Aragón suprime la ayuda semanal de 17 euros a los menores migrantes no acompañados tutelados

El Gobierno de Aragón ha ordenado suprimir las pagas semanales de 17 euros que se venían abonando a los menores extranjeros no acompañados que se encuentran en centros de acogida de la comunidad, mientras que se la mantiene a los nacidos en España.

Esta partida se ha venido pagando con cargo al presupuesto de la comunidad autónoma y se trata de unas pagas que, según justifican desde el Departamento de Desregulación, no contaban con soporte reglado, se abonaban de forma semanal y fija, con el mismo importe a todos los menores acogidos en centros del Gobierno de Aragón.

Desde el Ejecutivo aragonés han asegurado que "fruto de las auditorías internas de gastos que está realizando la consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, se detectó la existencia de estas pagas que suponían un coste anual de 180.000 euros, a tenor del número de menores que actualmente acoge forzosamente Aragón por imposición del Gobierno central".

Nolasco califica de "propinas" las ayudas Para el líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, "estos 180.000 euros de gasto anual que hasta ahora se utilizaban para dar 'propinas' a los menores equivalen al coste de hasta siete nuevas plazas para ancianos en residencias". La supresión de estas pagas sufragadas con dinero público ha sido dirigida por el líder de Vox y vicepresidente Nolasco y articulada a través de una instrucción interna dictada de forma coordinada entre el director general de Desregulación, Raúl López, y la directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Marta Tejero. Nolasco es vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón a raíz del pacto de Gobierno alcanzado entre la formación de Abascal y el PP con su presidente Jorge Azcón a la cabeza. Ambas formaciones tuvieron que pactar después de que en las elecciones autonómicas los 'populares' no lograsen la mayoría absoluta para gobernar.