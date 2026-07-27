El Gobierno de Aragón suprime la ayuda semanal de 17 euros a los menores migrantes no acompañados tutelados
- La orden parte de la Consejería de Desregulación, que dirige el líder de Vox y vicepresidente, Alejandro Nolasco
- Eran considerados por la formación de Abascal como "una propina" y un gasto de "180.000" euros anuales
El Gobierno de Aragón ha ordenado suprimir las pagas semanales de 17 euros que se venían abonando a los menores extranjeros no acompañados que se encuentran en centros de acogida de la comunidad, mientras que se la mantiene a los nacidos en España.
Esta partida se ha venido pagando con cargo al presupuesto de la comunidad autónoma y se trata de unas pagas que, según justifican desde el Departamento de Desregulación, no contaban con soporte reglado, se abonaban de forma semanal y fija, con el mismo importe a todos los menores acogidos en centros del Gobierno de Aragón.
Desde el Ejecutivo aragonés han asegurado que "fruto de las auditorías internas de gastos que está realizando la consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, se detectó la existencia de estas pagas que suponían un coste anual de 180.000 euros, a tenor del número de menores que actualmente acoge forzosamente Aragón por imposición del Gobierno central".
Nolasco califica de "propinas" las ayudas
Para el líder de Vox en Aragón, Alejandro Nolasco, "estos 180.000 euros de gasto anual que hasta ahora se utilizaban para dar 'propinas' a los menores equivalen al coste de hasta siete nuevas plazas para ancianos en residencias".
La supresión de estas pagas sufragadas con dinero público ha sido dirigida por el líder de Vox y vicepresidente Nolasco y articulada a través de una instrucción interna dictada de forma coordinada entre el director general de Desregulación, Raúl López, y la directora gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), Marta Tejero. Nolasco es vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón a raíz del pacto de Gobierno alcanzado entre la formación de Abascal y el PP con su presidente Jorge Azcón a la cabeza. Ambas formaciones tuvieron que pactar después de que en las elecciones autonómicas los 'populares' no lograsen la mayoría absoluta para gobernar.
El Gobierno denuncia ante Fiscalía la decisión
Tras conocerse la decisión, el Gobierno, a través de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha denunciado la medida ante Fiscalía. "La alianza PP-Vox empieza a desplegar su "prioridad racista" allí donde gobierna. Porque discriminar a niños y niñas tutelados por su origen no tiene otro nombre. Es un atentando contra nuestra Constitución y contra los derechos humanos", ha expresado Rego en un mensaje en redes sociales.
El Ministerio de Juventud e Infancia ha remitido un oficio a la Fiscalía de Sala de la Unidad de Menores para poner en su conocimiento la decisión del Gobierno de Aragón. "Quitar una paga semanal a chicos y chicas que están solos en nuestro país es de las cosas más repugnantes que hemos visto en los últimos años", ha señalado la ministra. "Es una medida racista, miserable, que criminaliza a menores por no haber nacido aquí y que busca establecer ciudadanías de primera y de segunda, como hacen los regímenes más perversos", ha añadido en un comunicado remitido por el Gobierno.
Rego ha subrayado que se trata de "la aplicación directa de la prioridad racista que el PP ha firmado gustosamente con Vox" y ha advertido de que el único objetivo de estas políticas es "crear un caldo de cultivo donde el odio se convierta en la norma". En el oficio, el Ministerio considera que los hechos podrían suponer una vulneración de los derechos fundamentales de los niños y niñas, una discriminación por razón de nacimiento, raza y circunstancia personal, así como la posible constitución de un delito de odio y una desatención del interés superior del menor.