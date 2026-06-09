Un incendio en una cooperativa frutícola obliga a desalojar varias viviendas en Lleida

Los Bomberos de Cataluña han evacuado preventivamente durante la madrugada de este martes la primera línea de casas que colinda con una cooperativa frutícola situada en Lleida, en la que este lunes por la noche se ha originado un incendio que ha calcinado pilas de palés y cajas de madera, pero que no ha causado heridos.

El fuego ha dañado completamente el almacén de la cooperativa y el tejado ha colapsado.

Además, los bomberos han ordenado a la población del barrio de Vila Montcada - Ciutat Jardí que se confine y que cierre las ventanas para no verse afectados por el humo.

Los bomberos recibieron el aviso del incendio a las 22:10 horas de este lunes y movilizaron hasta 43 dotaciones, con un centenar de efectivos, que trabajan con el objetivo prioritario de evitar la propagación a las viviendas cercanas y al interior del almacén de la cooperativa.