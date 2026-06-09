Huelva sufre un nuevo incendio con más de 360 desalojados en Villanueva de los Castillejos

Más de 360 personas han sido desalojadas o alejadas de forma preventiva de sus viviendas de San Bartolomé de la Torre a causa del incendio forestal declarado a las 13:15 horas de este lunes en el paraje Los Turbios, en el término municipal de Villanueva de los Castillejos (Huelva).

Según han informado desde el servicio Emergencias 112 de Andalucía, se han desalojado las urbanizaciones Aguas de Verano y Agua Lobo y las personas afectadas son atendidas en el polideportivo de San Bartolomé de la Torre. Por su parte, desde el Ayuntamiento de San Bartolomé se ha precisado que son ya 365 personas las que han abandonado sus viviendas de forma ordenada y preventiva, de diferentes fincas, urbanizaciones y barriada "el cementerio".

Además, como consecuencia del humo, se encuentra cortada la carretera A-495 entre los puntos kilométricos 8 y 10,7. Se mantiene activa desde las 17:05 horas la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan Infoca por "la dimensión" del incendio. Esta fase se activa en aquellos incendios que, pudiendo ser controlados con los medios y recursos ordinarios disponibles en la Junta de Andalucía, se activa por las dimensiones y recursos necesarios para atender la extinción.

EMA 112 atendió a las 13:00 horas de este mediodía la primera de numerosas llamadas que alertaban de un incendio en el entorno de la carretera A-495, a la altura del kilómetro 22. Desde el 112 se activó al Centro Operativo Provincial (COP) de EMA Infoca, al Consorcio Provincial de Bomberos, a la Guardia Civil, a la Unidad de Policía Nacional adscrita a la Junta y a la Policía Local.