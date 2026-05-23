El papa visita el contaminado pueblo italiano de Acerra y denuncia "una concentración mortal de oscuros intereses"

El papa León XIV ha visitado esta sábado la localidad italiana de Acerra, epicentro de una comarca afectada por los residuos tóxicos desechados por la mafia.

El pontífice ha llegado en helicóptero a las 9.00 horas para una visita de pocas horas a la conocida como 'Tierra de los fuegos', comarca donde la mafia se lucró enterrando y quemando residuos tóxicos y perjudicando la salud de sus habitantes.

En primer lugar, León XIV ha acudido a la catedral para reunirse con el clero local y con algunas familias víctimas de la contaminación medioambiental.

León XIV, que ha reconocido que este viaje estaba en los planes de su difunto antecesor Francisco, ha denunciado en su discurso que "el grito de la Creación y de los pobres" ha sido escuchado de forma "más dramática" en esta ciudad italiana cerca de Nápoles.

Una tierra que se ha visto perjudicada por "una concentración mortal de oscuros intereses e indiferencia por el bien común que ha envenenado el medio ambiente y la sociedad".

"He venido sobre todo a recoger las lágrimas de quienes han perdido a seres queridos, asesinados por la contaminación causada por personas y organizaciones sin escrúpulos que durante demasiado tiempo han actuado impunemente", ha denunciado.