Se abre el plazo para solicitar las ayudas de la PAC de 2026: las claves de una herramienta vital para el campo

Quienes se dedican a la agricultura y la ganadería en España —más 580.000 personas— ya pueden solicitar las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) de este año.

Los recursos, que aporta la Unión Europea y reparten las comunidades autónomas para apoyar al campo español, ascienden en esta campaña hasta los 4.897 millones de euros, esto es, ocho millones de euros más que en la anterior, según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Recogemos a continuación el ABC de esta herramienta, que siempre está en el centro del proyecto europeo, tanto por las negociaciones arduas que suscita entre los Veintisiete, como por el empeño en sostener en equilibrio la alimentación, el medio ambiente y el dinamismo de las zonas rurales de la UE.

¿Qué tipos de ayudas se reciben? Pueden distinguirse cuatro tipos de ayudas en 2026. En primer lugar, las que no dependen del cumplimiento de determinadas condiciones, como la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad (ABRS), la complementaria para la sostenibilidad y para jóvenes. En segundo lugar, se encuentran los llamados "ecorregímenes", que se conceden si se llevan a cabo determinadas prácticas en favor del medio ambiente y frente al cambio climático. Estas fueron objeto de fuertes protestas en 2024 y, desde entonces, Bruselas accedió a flexibilizar sus condiciones. Por último, existen subvenciones específicas por superficie al cultivo de algodón y ayudas a la renta asociada, también para determinadas producciones sostenibles (proteínas de origen vegetal, arroz, remolacha azucarera, tomate para transformación, ganadería extensiva, leche de vaca, etc.)

¿Cuáles son los plazos? El plazo para solicitar la PAC, iniciado el domingo 1 de febrero, estará abierto hasta el 30 de abril. Después, empieza un periodo de un mes para modificar la solicitud e indicar posibles cambios en el plan de siembra. Esto es, del 1 al 31 de mayo. No obstante, Agricultura informa también que, si se aporta algún dato o documentación errónea, la solicitud podrá modificarse sin penalización hasta el 31 de agosto.

La PAC y otras ayudas de las comunidades autónomas Aunque la PAC supone ayudas de diferente índole, se realiza una solicitud única ante la comunidad autónoma donde se encuentre la explotación agraria o ganadera, o la mayor parte de su superficie. Igualmente, si no se dispone de un terreno, el ganadero o ganadera debe dirigirse a la administración autonómica donde tenga el mayor número de animales. En paralelo, existen programas autonómicos de desarrollo rural cuyo plazo se abre también el 1 de febrero. Algunas comunidades permiten solicitar esas ayudas y las de jóvenes o nuevos agricultores junto a la PAC. Según informa Agricultura, también se puede realizar ya la comunicación de cesión de derechos de la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad (ABRS) y solicitar los de la Reserva Nacional. Para ello, el Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) ha habilitado un portal en su página web. Firma del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur: sus implicaciones económicas y qué puede ocurrir después

La dimensión de la PAC Según los datos de 2023, la UE destina un cuarto de su presupuesto a la PAC, que llega a los países en forma de ayudas directas, sobre todo, pero también de programas de desarrollo y políticas sectoriales. No obstante, el peso de esta política en las cuentas comunitarias ha descendido en las últimas décadas. En 1980, más siete de cada diez euros se gastaban en ayudas al campo (representaba el 73%). "La tendencia a la baja de la parte de la PAC en el gasto de la UE se debe principalmente a las reformas de la PAC y al aumento del porcentaje de otras políticas", explica la Comisión Europea en su página web, que señala también el "fuerte descenso" en 2021, como consecuencia del aumento del gasto global por los fondos NextGenerationEU. España es el tercer beneficiario de la PAC en la actualidad, por detrás de Francia y de Alemania, con 47.700 millones de euros en total para el período presupuestario entre 2021-2027, según recoge Efe. En cambio, los subsidios representan el 24% de la renta agraria española (que mide tierra, capital y trabajo) y las ayudas directas, el 18%, según la media calculada por la UE para el periodo 2018-2022. Dicho porcentaje refleja una dependencia menor que en Francia (32% y 24%) y Alemania (31% y 23%), pero mayor que en Italia (21% y 13%) o Países Bajos (10% y 8%). Más de 25.000 agricultores se movilizan en España contra el acuerdo de la UE con el Mercosur y los recortes de la PAC