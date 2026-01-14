El Gobierno movilizará tierras agrarias propiedad del Estado para facilitar el acceso de los jóvenes al campo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un conjunto de medidas para facilitar el relevo generacional en el campo. Entre otras, se movilizarán tierras agrarias propiedad del Estado para ponerlas a disposición de jóvenes, mujeres y nuevos profesionales en una nueva plataforma que difundirá la oferta y la demanda y ofrecerá información homogénea y unificada.

Dichas medidas se desplegarán "de manera inmediata", en los primeros meses de este año, con la aprobación de un real decreto que regule sus contenidos, ha señalado Sánchez durante un acto en el iHub La Vega Innova, en San Fernando de Henares (Madrid), en el que ha trasladado a los jóvenes la apuesta del Gobierno por este colectivo porque "son el futuro de nuestro campo".

"Vamos a apoyar decididamente a los jóvenes que quieren elegir ese camino, dándoles todas las facilidades posibles para que apliquen su talento, para que emprendan y les merezca la pena", ha recalcado.

El presidente del Gobierno se ha mostrado convencido de que el relevo generacional en el campo es "urgente y necesario", tal como demuestran los datos: más del 40% de los titulares de explotaciones agrarias tiene más de 65 años de edad y solo el 9% tiene menos de 41 años.

El acceso a la tierra, "el gran obstáculo" para los jóvenes Y no se trata de un problema de talento, ha puntualizado: "Lo tenemos a raudales entre los jóvenes que quieren dedicarse a la agricultura o la ganadería". El gran obstáculo para su incorporación efectiva es el acceso a la tierra. Por ese motivo, el Gobierno movilizará tierras agrarias propiedad del Estado a través de esta nueva plataforma. Según calculan, hay unas 17.000 fincas rústicas propiedad de la Administración General del Estado que podrían dedicarse a este fin. Así, en los próximos meses, se analizarán para valorar su aptitud para la actividad agraria y, en su caso, se pondrán a disposición preferente de jóvenes, mujeres y nuevos profesionales. "Al igual que estamos haciendo en la política de vivienda (...) vamos a hacer lo propio con fincas agrarias y que queremos que puedan contribuir a resolver ese reto que tiene el sector agroalimentario que es el relevo generacional. Vamos a predicar con el ejemplo", ha insistido. Así, el Ejecutivo abrirá "un proceso de diálogo" con las comunidades autónomas, con el sector y con todos los actores para acordar un modelo que facilite el acceso a estas tierras.