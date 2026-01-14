El Gobierno movilizará tierras agrarias propiedad del Estado para facilitar el acceso de los jóvenes al campo
- Lo hará a través de una nueva plataforma liderada por Agricultura y en colaboración con el sector y las comunidades
- Se pondrá en marcha "de manera inmediata", en los primeros meses de este año, con la aprobación de un real decreto
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado un conjunto de medidas para facilitar el relevo generacional en el campo. Entre otras, se movilizarán tierras agrarias propiedad del Estado para ponerlas a disposición de jóvenes, mujeres y nuevos profesionales en una nueva plataforma que difundirá la oferta y la demanda y ofrecerá información homogénea y unificada.
Dichas medidas se desplegarán "de manera inmediata", en los primeros meses de este año, con la aprobación de un real decreto que regule sus contenidos, ha señalado Sánchez durante un acto en el iHub La Vega Innova, en San Fernando de Henares (Madrid), en el que ha trasladado a los jóvenes la apuesta del Gobierno por este colectivo porque "son el futuro de nuestro campo".
"Vamos a apoyar decididamente a los jóvenes que quieren elegir ese camino, dándoles todas las facilidades posibles para que apliquen su talento, para que emprendan y les merezca la pena", ha recalcado.
El presidente del Gobierno se ha mostrado convencido de que el relevo generacional en el campo es "urgente y necesario", tal como demuestran los datos: más del 40% de los titulares de explotaciones agrarias tiene más de 65 años de edad y solo el 9% tiene menos de 41 años.
El acceso a la tierra, "el gran obstáculo" para los jóvenes
Y no se trata de un problema de talento, ha puntualizado: "Lo tenemos a raudales entre los jóvenes que quieren dedicarse a la agricultura o la ganadería". El gran obstáculo para su incorporación efectiva es el acceso a la tierra.
Por ese motivo, el Gobierno movilizará tierras agrarias propiedad del Estado a través de esta nueva plataforma. Según calculan, hay unas 17.000 fincas rústicas propiedad de la Administración General del Estado que podrían dedicarse a este fin.
Así, en los próximos meses, se analizarán para valorar su aptitud para la actividad agraria y, en su caso, se pondrán a disposición preferente de jóvenes, mujeres y nuevos profesionales.
"Al igual que estamos haciendo en la política de vivienda (...) vamos a hacer lo propio con fincas agrarias y que queremos que puedan contribuir a resolver ese reto que tiene el sector agroalimentario que es el relevo generacional. Vamos a predicar con el ejemplo", ha insistido.
Así, el Ejecutivo abrirá "un proceso de diálogo" con las comunidades autónomas, con el sector y con todos los actores para acordar un modelo que facilite el acceso a estas tierras.
Una nueva plataforma para informar sobre las tierras agrarias disponibles
En cuanto a la nueva plataforma, que se denominará Tierra Joven, será liderada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en colaboración con el sector, las comunidades autónomas y otros ministerios implicados. A través de ella, se difundirá la oferta y la demanda y se ofrecerá información homogénea y unificada sobre el mercado de tierras agrarias en nuestro país.
"Estará orientada a facilitar el acceso, especialmente a jóvenes, mujeres y nuevos profesionales agrarios, y a mejorar la transparencia y el funcionamiento del mercado, con datos actualizados sobre financiación, normativa aplicable a la transmisión de explotaciones y fiscalidad", ha recalcado Sánchez.
Dicha plataforma se consolidará en la futura Ley de Agricultura Familiar, con la creación de una Oficina de Información y Transmisión de tierras agrarias, similar a las que existen en otros países de nuestro entorno como Francia, Alemania o Italia.
A su vez, el Ejecutivo propondrá que la nueva PAC destine un 10% de sus recursos a relevo generacional. "Es decir, muy por encima del 6% propuesto por la Comisión", ha dicho Sánchez.