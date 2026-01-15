SÃ¡nchez anuncia la creaciÃ³n de un fondo soberano dotado con una base de 10.500 millones de euros

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la creación de España Crece, un fondo soberano que contará con una base de 10.500 millones de euros y para el que pretende movilizar otros 120.000 millones más a través de deuda privada e inversiones nacionales e internacionales.

El anuncio lo ha hecho durante un acto en la clausura del Investors Day en Madrid. "Vamos a crear un gran fondo soberano que va a recoger el testigo de los fondos Next Generation", ha anunciado el presidente del Gobierno en su intervención.

"Se va a gestionar a través del Instituto de Crédito Oficial [...] para dar continuidad más a allá del 2026 a todas las transformaciones que se están realizando y que perdure más allá de los fondos Next Generation", ha explicado Sánchez.