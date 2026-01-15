SÃ¡nchez anuncia la creaciÃ³n de un fondo soberano dotado con una base de 10.500 millones de euros
- El instrumento financiero se llamará España Crece y se va a gestionar a través del ICO
- Según el presidente del Gobierno permitirá mantener el empuje de los Next Generation europeos en España
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado la creación de España Crece, un fondo soberano que contará con una base de 10.500 millones de euros y para el que pretende movilizar otros 120.000 millones más a través de deuda privada e inversiones nacionales e internacionales.
El anuncio lo ha hecho durante un acto en la clausura del Investors Day en Madrid. "Vamos a crear un gran fondo soberano que va a recoger el testigo de los fondos Next Generation", ha anunciado el presidente del Gobierno en su intervención.
"Se va a gestionar a través del Instituto de Crédito Oficial [...] para dar continuidad más a allá del 2026 a todas las transformaciones que se están realizando y que perdure más allá de los fondos Next Generation", ha explicado Sánchez.
Los detalles los presentará Cuerpo este lunes
Aunque los detalles completos de cómo será no se conocen y se presentarán este lunes por parte del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, según han avanzado fuentes del Gobierno, España Crece coinvertirá con el sector privado, mediante préstamos, avales o instrumentos de capital, priorizando nueve sectores clave para mejorar la productividad de la economía: vivienda, energía, digitalización, IA, reindustrialización, economía circular, infraestructura, agua y saneamiento o seguridad.
"Si los fondos NextGen fueron un ejercicio de soberanía europea, el Fondo España Crece será un ejercicio de soberanía nacional", ha enfatizado Sánchez.
Además, el presidente del Gobierno también ha destacado que se ha celebrado la primera reunión del Comité de Inversiones Estratégicas, una nueva herramienta para "atraer capacidades productivas hacia los sectores punteros, alineadas con el interés nacional y comunitario".