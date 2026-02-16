Â¡Primicia en La Revuelta! Pablo AlborÃ¡n adelanta en exclusiva su prÃ³xima canciÃ³n: AsÃ suena "Algo de mÃ"
- La canción, que verá la luz en las próximas semanas, vuelve la vista atrás a una relación que llegó a su fin
- Pablo Alborán reivindica la sanidad pública y deja un mensaje a los políticos: "Quien sea patriótico, más a favor"
Pablo Alborán es feliz cada vez que visita La Revuelta. No solo lo ha manifestado con sus propias palabras, también lo ha demostrado con un regalo, literalmente, impagable: un adelanto en primicia y en exclusiva de la que será su próxima canción, “Algo de mí”, que se estrenará en las próximas semanas. “Todavía no tengo videoclip grabado, ni está masterizada”, reconocía el cantante malagueño, que ha bromeado con que David Broncano se haga cargo de una eventual sanción económica por parte de su compañía: “Ya sabemos quién va a pagarlo… prepara los billetes”. Aunque, en su respuesta a las preguntas clásicas, él mismo había reconocido que tiene dinero “suficiente para no tener que pedir permiso para hacer música como me dé la gana”, que es “el mayor lujo que puede tener un artista”.
Así es la nueva canción de Pablo Alborán
Coincidiendo con el Día de los Amores Imposibles, que se celebra el 16 de febrero, la nueva canción de Pablo Alborán habla de esas relaciones que llegan a su fin y, con el paso del tiempo, llega el momento en que nos gustaría pedir perdón y nos arrepentimos de lo que no hicimos o no dijimos: “Quiero apagar la luz de toda mi cabeza, volver a aquellas charlas con nuestras cervezas”, rezan los primeros versos del estribillo. Según ha confirmado el propio invitado, "Algo de mí", que verá la luz "en un par de semanas", está producida por D3llano, que ha trabajado con otros artistas como Barry B o Delgao.
Hablando de relaciones, David Broncano ha vuelto a hacer uso de la baraja de cartas con preguntas aleatorias, y el azar ha querido que a Pablo Alborán le tocase responder, precisamente, a lo siguiente: “¿Qué crees que mejora con el tiempo en una relación?”. Tras meditarlo unos segundos, el malagueño ha considerado que es el propio vínculo lo que mejora, ya que “la intimidad y la cotidianeidad tienen algo muy bonito”, añadiendo que todas sus relaciones largas han terminado siempre a los tres años.
Pablo Alborán hará la sintonía de “La petanca del año”
De origen francés por parte de madre, Pablo Alborán aprendió a jugar a la petanca durante los recreos, por lo que ha querido sumarse a la iniciativa de La Revuelta de hacer un programa especial sobre este deporte de origen galo. “Me parece muy divertido y, además, en los parques juegas con gente mayor”, de la que, en su opinión, “tenemos mucho que aprender y a la sociedad, yo incluido, se nos olvida”. No solo se ha animado a echar una partida sobre el escenario con David Broncano sino que se ha comprometido a componer e interpretar, junto a Ricardo Castella y Grison, la sintonía de cabecera del torneo. Con una condición: que los beneficios de los derechos vayan destinados a alguna fundación relacionada con fines sanitarios, a los que ha vuelto a defender durante su entrevista en La Revuelta.