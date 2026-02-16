Â¡Primicia en La Revuelta! Pablo AlborÃ¡n adelanta en exclusiva su prÃ³xima canciÃ³n: AsÃ­ suena "Algo de mÃ­"

Pablo Alborán es feliz cada vez que visita La Revuelta. No solo lo ha manifestado con sus propias palabras, también lo ha demostrado con un regalo, literalmente, impagable: un adelanto en primicia y en exclusiva de la que será su próxima canción, “Algo de mí”, que se estrenará en las próximas semanas. “Todavía no tengo videoclip grabado, ni está masterizada”, reconocía el cantante malagueño, que ha bromeado con que David Broncano se haga cargo de una eventual sanción económica por parte de su compañía: “Ya sabemos quién va a pagarlo… prepara los billetes”. Aunque, en su respuesta a las preguntas clásicas, él mismo había reconocido que tiene dinero “suficiente para no tener que pedir permiso para hacer música como me dé la gana”, que es “el mayor lujo que puede tener un artista”.

Así es la nueva canción de Pablo Alborán Coincidiendo con el Día de los Amores Imposibles, que se celebra el 16 de febrero, la nueva canción de Pablo Alborán habla de esas relaciones que llegan a su fin y, con el paso del tiempo, llega el momento en que nos gustaría pedir perdón y nos arrepentimos de lo que no hicimos o no dijimos: “Quiero apagar la luz de toda mi cabeza, volver a aquellas charlas con nuestras cervezas”, rezan los primeros versos del estribillo. Según ha confirmado el propio invitado, "Algo de mí", que verá la luz "en un par de semanas", está producida por D3llano, que ha trabajado con otros artistas como Barry B o Delgao. Hablando de relaciones, David Broncano ha vuelto a hacer uso de la baraja de cartas con preguntas aleatorias, y el azar ha querido que a Pablo Alborán le tocase responder, precisamente, a lo siguiente: “¿Qué crees que mejora con el tiempo en una relación?”. Tras meditarlo unos segundos, el malagueño ha considerado que es el propio vínculo lo que mejora, ya que “la intimidad y la cotidianeidad tienen algo muy bonito”, añadiendo que todas sus relaciones largas han terminado siempre a los tres años.