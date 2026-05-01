Robles dice que las amenazas de Trump "sobran" y pide respeto para España: "No aceptamos lecciones"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha mostrado "absolutamente tranquila" ante la última amenaza del presidente estadounidense de retirar sus tropas de España, y le ha respondido, "con respeto pero con toda contundencia", que "estos mensajes ya sobran".

Respecto a las palabras de Trump, Robles ha dicho que "ni proceden y, desde luego, no tienen ningún marco legal"; por lo que le ha pedido "mucho respeto" para España. "No aceptamos lecciones y estamos absolutamente tranquilos porque somos uno de los países que más cumple" con la OTAN, ha afirmado Robles en declaraciones a los medios.

La ministra ha asegurado que el Gobierno de España "es muy firme, sabe lo que hace, está comprometido con la paz, con el respeto al derecho internacional, con la Alianza Atlántica, con las misiones de paz en el mundo".