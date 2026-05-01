Robles dice que las amenazas de Trump "sobran" y pide respeto para España: "No aceptamos lecciones"
- "Somos uno de los países que más cumple" con la OTAN, responde ante la advertencia de retirar sus tropas de España
- Sigue en directo la última hora del conflicto en Oriente Medio
La ministra de Defensa, Margarita Robles, se ha mostrado "absolutamente tranquila" ante la última amenaza del presidente estadounidense de retirar sus tropas de España, y le ha respondido, "con respeto pero con toda contundencia", que "estos mensajes ya sobran".
Respecto a las palabras de Trump, Robles ha dicho que "ni proceden y, desde luego, no tienen ningún marco legal"; por lo que le ha pedido "mucho respeto" para España. "No aceptamos lecciones y estamos absolutamente tranquilos porque somos uno de los países que más cumple" con la OTAN, ha afirmado Robles en declaraciones a los medios.
La ministra ha asegurado que el Gobierno de España "es muy firme, sabe lo que hace, está comprometido con la paz, con el respeto al derecho internacional, con la Alianza Atlántica, con las misiones de paz en el mundo".
"No se puede pedir a España que ayude en una guerra ilegal"
Robles ha incidido en que "no se puede pedir a España que ayude en una guerra ilegal y que no tiene cobertura internacional", en alusión al conflicto de Irán, y ha subrayado que "España es un país serio y comprometido con sus obligaciones con la Alianza Atlántica, firmemente comprometido con la paz en el mundo y, por lo tanto, no aceptamos lecciones de nadie".
Tras manifestar su respeto por todos los países aliados y por el pueblo americano, Robles ha reiterado que "pocos países pueden hablar de un compromiso tan grande como el que España tiene", recordando que más de 4.000 hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas españolas están en misiones internacionales. También ha resaltado los despliegues en Letonia, Eslovaquia, Rumanía y en la misión de policía aérea del Báltico.