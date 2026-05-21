Felipe VI cierra su viaje a Canadá con la visita a su antiguo colegio y destacando a los líderes que no imponen ni dividen

El rey Felipe VI ha defendido este jueves desde Canadá que las democracias dependen de personas dispuestas a servir durante el último día de su viaje oficial al país. Unas palabras que se las ha dirigido a los alumnos del Lakefield College School (LCS), situado a 160 kilómetros de Toronto, el internado en el que el entonces príncipe estudió hace más de cuatro décadas -en el curso 1984/85- el antiguo Curso de Orientación Universitaria.

Allí se ha reencontrado con antiguos compañeros de promoción y ha protagonizado una ceremonia a la que han asistido también los 400 alumnos que actualmente estudian en este centro en el que ha sido reconocido formalmente como el primer Patrono Honorario de la Fundación de Lakefield College School.

A su llegada cuando se ha fundido en un cálido abrazo con tres de sus antiguos compañeros que acompañaban a la directora del LCS, Anne-Marie Kee, tras lo que se ha dirigido posteriormente a la Capilla A. W. Mackenzie del centro.

Defiende la educación como elemento fundamental para las democracias En Lakefield, ha recordado el rey de España en su discurso, no solo encontró conocimientos académicos, "sino también una forma de entender el mundo y de vivirlo; con más armonía, respeto por los demás y tolerancia hacia nuestras diferencias. Aquí, muy lejos de casa, también crecí y maduré en los valores del esfuerzo, la amistad y el compromiso". También, en este colegio canadiense, empezó "a comprender de verdad que la educación no es simplemente una etapa de la vida, sino el terreno sobre el que se forja una vida", aunque ha confesado que lo que más recuerda de aquel tiempo son las amistades nacidas en el centro, que perduran más allá del tiempo y la distancia. El rey de España ha defendido que la educación no impone ideas, sino que permite pensar, cuestionar y comprender, algo indispensable para la solidez del Estado de derecho y ha señalado que la visión de centros como Lakefield, "de inspirar a líderes que se preocupan, conectan y contribuyen, responde directamente a las necesidades" de la actualidad. El liderazgo público, ha sostenido el monarca, es indispensable: "Nuestras democracias dependen de personas dispuestas a servir, a defender valores compartidos y a trabajar por el bien común, incluso cuando ello resulta exigente. Liderar no es imponer, sino guiar; no es dividir, sino unir; no es buscar reconocimiento, sino servir a los demás". Y los valores que aprendió en Lakefield, ha indicado, tuvieron un papel importante a la hora de prepararse para la tarea de ser rey de España, indicó Felipe VI, que ha defendido el pensamiento crítico y la preocupación y el compromiso con el bien común y ha alabado la labor de los docentes.