Margaret Atwood recibe el premio de poesía Joan Margarit de manos de Felipe VI

Margaret Atwood ha recibido de manos de Felipe VI el III Premio Internacional de Poesía Joan Margarit en la Universidad Victoria de Toronto.

Después de 18 años, cuando entregó a Atwood en Oviedo el Premio Príncipe de Asturias de las Letras, el rey vuelve a dar un galardón a la escritora canadiense, de 86 años, "como una muestra de gratitud por enseñarnos a leer mejor, a leer nuestro tiempo, a leer nuestras sociedades y a leernos a nosotros mismos".

Antes de la ceremonia, celebrada este miércoles en la antigua capilla de la Universidad Victoria de Toronto, el rey y la escritora, cuya literatura defiende la dignidad de las mujeres y denuncia situaciones de injusticia social, pasearon del brazo por el jardín.

Personalidad multifacética El jefe del Estado español, que realiza un viaje oficial de tres días a Canadá, explicó que para muchos lectores españoles el primer encuentro con este "inmenso" país llegó a través de su literatura y, en particular, mediante la obra -novelas, poemas, relatos y ensayos- de Margaret Atwood. "Una brillante novelista, intelectual comprometida, amante y profesora de la naturaleza, artista de la repostería, lectora de cartas y manos, astróloga y -por supuesto- poeta… Un alma que refleja la de todo un país. Porque solo Canadá podría haber producido una personalidad tan multifacética", dijo el monarca. El rey se refirió también al lúcido sentido del humor de Margaret Atwood, que ha sido testigo "de lo mejor y lo peor" insinuando "algunos peligros de futuros distópicos", como la teología de Gilead plasmada en El cuento de la criada y Los Testamentos.

Elogio de la democracia El rey glosó también la figura de Joan Margarit, un gran poeta (en catalán y en español), galardonado con el Premio Cervantes en 2019, también arquitecto y profesor, y atribuyó a Atwood "una carrera prolífica y extraordinaria". La autora agradeció a Felipe VI haber venido a Canadá en "un tiempo en el que los vínculos y amistades internacionales son cada vez más importantes para quienes tenemos la fortuna de seguir viviendo en democracias". En su discurso Poesía en tiempos duros argumentó cómo incluso en los tiempos modernos, "cuando los regímenes políticos han cambiado violentamente, los poetas han estado entre los primeros en ser silenciados, porque podían decir lo prohibido, y decirlo de forma convincente, y eso resulta amenazante para los autócratas".