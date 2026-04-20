Felipe VI y Pedro Sánchez se reúnen con el nuevo presidente de Portugal en su primera visita a España

El rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han recibido este lunes al presidente de Portugal, Antonio José Seguro, en el Palacio Real y en la Moncloa. Un doble encuentro con motivo de la primera visita a España del mandatario luso, que ha elegido al país vecino como destino de su primer desplazamiento al extranjero desde que tomó posesión de su cargo el pasado 9 de marzo.

Debido que el encuentro no ha consistido en una visita oficial, los Reyes no han acogido a Seguro con revista a la Guardia Real, sino que Felipe VI ha recibido a Seguro al pie de la escalera de entrada.

A continuación, tras el pertinente saludo a las delegaciones que han acompañado a ambos jefes de Estado, se ha producido el encuentro entre ambos. El rey ha estado acompañado en esta ocasión por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, así como por el jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, Camilo Villarino, entre otros.

Posteriormente, ya acompañados ambos por la reina Letizia y la primera dama lusa, Margarida Maldonado Freitas, han recibido a los asistentes al almuerzo que los reyes han ofrecido en honor del mandatario luso, entre los que ha figurado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El rey Felipe de España se reúne con el presidente de Portugal, António José Seguro, en el Palacio Real de Madrid Chema Moya / Reuters