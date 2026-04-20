Felipe VI y Pedro Sánchez se reúnen con el nuevo presidente de Portugal en su primera visita a España
- Sánchez ha puesto en valor el buen estado de la relación bilateral y la defensa común de los principios democráticos
- Antonio José Seguro ha elegido España como su primer viaje al extranjero desde su toma de posesión
El rey Felipe VI y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han recibido este lunes al presidente de Portugal, Antonio José Seguro, en el Palacio Real y en la Moncloa. Un doble encuentro con motivo de la primera visita a España del mandatario luso, que ha elegido al país vecino como destino de su primer desplazamiento al extranjero desde que tomó posesión de su cargo el pasado 9 de marzo.
Debido que el encuentro no ha consistido en una visita oficial, los Reyes no han acogido a Seguro con revista a la Guardia Real, sino que Felipe VI ha recibido a Seguro al pie de la escalera de entrada.
A continuación, tras el pertinente saludo a las delegaciones que han acompañado a ambos jefes de Estado, se ha producido el encuentro entre ambos. El rey ha estado acompañado en esta ocasión por el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, así como por el jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, Camilo Villarino, entre otros.
Posteriormente, ya acompañados ambos por la reina Letizia y la primera dama lusa, Margarida Maldonado Freitas, han recibido a los asistentes al almuerzo que los reyes han ofrecido en honor del mandatario luso, entre los que ha figurado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Buenas relaciones bilaterales
Tras el almuerzo, Sánchez ha recibido en el palacio de la Moncloa al jefe de Estado luso. Según ha informado el Gobierno, Sánchez ha aprovechado para poner en valor el "buen estado de las relaciones bilaterales", así como la "defensa común de los principios democráticos" frente a los desafíos globales.
En este sentido, ha trasladado a Seguro su confianza en "seguir profundizando la cooperación económica entre España y Portugal" con el objetivo de promover "intereses comunes y generar beneficios" para las economías de los dos países. Asimismo, también ha puesto como ejemplo la colaboración en aspectos como la extinción de incendios o la preparación conjunta del Mundial de Fútbol 2030.
Seguro ha continuado la tradición de elegir España como primer destino del desplazamiento al exterior del jefe de Estado luso. "Al escoger España como destino de su primera visita oficial fuera del país, el presidente de la República destaca los lazos de profunda amistad, proximidad y cooperación que unen a Portugal y España y la naturaleza única de la relación bilateral, que esta visita busca consolidar y profundizar", indicó la Presidencia lusa en un comunicado al anunciar el viaje.