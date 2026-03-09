El rey asiste a la toma de posesión del nuevo presidente de Portugal, Antonio José Seguro

El rey Felipe VI asiste este lunes a la toma de posesión del presidente electo de la República de Portugal, António José Seguro, ganador de las elecciones presidenciales celebradas en primera vuelta el 18 de enero de 2026, y, en segunda vuelta, el 8 de febrero de 2026.

Antonio José Seguro sucederá a Marcelo Rebelo de Sousa, con quien el monarca español ha mantenido una relación muy cercana. Durante su reciente visita a España, en lo que fue el viaje de despedida de Rebelo de Sousa antes de abandonar el cargo, Felipe VI destacó "la hermandad entre España y Portugal" y el "afecto recíproco" entre ambos, del que dijo "dan testimonio nuestras propias hijas: la princesa Leonor, que hizo su primer viaje oficial en solitario a Lisboa. Y la infanta Sofía, que ahora reside y estudia en vuestra hermosísima ciudad natal", indicó el Rey a Rebelo.

La de este lunes es la decimoctava participación de Felipe VI en una toma de posesión de un mandatario iberoamericano desde que es Rey. En 2018 estuvo en la del mexicano Andrés Manuel López Obrador; en 2019, en la del panameño Laurentino Cortizo; en 2020, en la del uruguayo Luis Lacalle y en la del boliviano, Luis Arce; en 2021 en la del ecuatoriano, Guillermo Lasso Mendoza y en la del peruano, Pedro Castillo. En 2022 asistió también a la toma de posesión de la hondureña, Xiomara Castro; el chileno Gabriel Boric y el colombiano Gustavo Petro.

Un año después estuvo presente en el acto de toma de posesión del mandatario brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, la del paraguayo Santiago Peña y la del argentino Javier Milei. En 2024 asistió a la del guatemalteco César Bernardo Arévalo de León, a la del presidente salvadoreño, Nayib Bukele; a la del presidente panameño, José Raúl Mulino y a la del presidente de República Dominicana, Luis Abinader. Por último, en 2025 asistió a la del presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi.