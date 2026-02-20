Directo | Los reyes reciben con honores militares al presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, en el Palacio Real

El presidente saliente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, es recibido por los reyes Felipe VI y Leticia este viernes, en su última visita oficial a España antes de finalizar su mandato. Una tradición que se cumple al inicio y final de las presidencias de la República Portuguesa con el objetivo de poner de relieve y "reafirmar los lazos duraderos de amistad y fraternidad" entre España y el país vecino.

El viaje ha tenido que ser aplazado en dos ocasiones: la primera en diciembre, por una intervención quirúrgica urgente del presidente luso. Se fijó entonces como fecha el 6 de febrero, pero la cita tuvo que ser de nuevo cancelada como consecuencia de la borrasca Leonardo, que afectó a ambos países.

Nada más llegar, el presidente de la República Portuguesa será recibido con honores militares en el Palacio Real y a continuación mantendrá una reunión con Felipe VI. Posteriormente, los reyes ofrecerán un almuerzo en su honor.

Marcelo Rebelo de Sousa dejará el cargo el próximo 9 de marzo tras diez años en la Jefatura de Estado de Portugal, ya que fue reelegido en las elecciones presidenciales de 2021. El próximo 9 de marzo será relevado en el cargo por el exministro socialista António José Seguro, que ganó las elecciones presidenciales. Rebelo de Sousa hizo su primer viaje oficial a España entre el 16 y el 18 de abril de 2018.