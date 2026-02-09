António José Seguro, el candidato "suprapartidista" que ha vencido a la ultraderecha y será presidente de Portugal
- Seguro ha llamado a "defender la democracia" frente al candidato ultra André Ventura
- El presidente electo ha desarrollado su carrera en el Partido Socialista
António José Seguro ha ganado las elecciones presidenciales de este domingo en Portugal y se convertirá en el próximo jefe de Estado de la República. Seguro es militante del Partido Socialista (PS) e incluso fue secretario general de la formación. Sin embargo, ha conseguido imponerse a su rival, el ultraderechista del partido Chega André Ventura, gracias a un discurso transversal en el que se ha presentado como un candidato "suprapartidista" y ha pedido el voto para "defender la democracia" frente a los ultras. Eso le ha permitido captar el voto de centro derecha de los candidatos que se quedaron en la primera vuelta.
El presidente en Portugal no tiene poder ejecutivo pero sí puede vetar leyes y disolver la Asamblea.
Carrera política en el PS
Seguro, de 64 años, nació en Penamacor, cerca de la frontera con España en Extremadura. Es licenciado en Relaciones Internacionales. Entre 1990 y 1994 fue secretario general de las juventudes del PS y diputado nacional.
Dentro del partido estuvo vinculado al entorno de António Guterres, actual secretario general de la ONU. De hecho formó parte de los dos gobiernos de Guterres (1995-2002) como secretario de Estado y ministro adjunto a la oficina del primer ministro.
Entre 1999 y 2001 fue eurodiputado, y en el Parlamento Europeo fue coautor de un informe sobre el Tratado de Niza que pedía más integración europea.
Posteriormente, fue líder parlamentario del PS y secretario general del partido hasta 2014, cuando le sucedió António Costa.
Desde entonces, Seguro ha estado retirado de la vida política y ha ejercido como profesor de Teoría del Estado y Pensamiento Político y Social de la Universidad Autónoma de Lisboa.
Campaña para captar el voto de derecha
Pese a su vinculación histórica con el PS, al inicio de la campaña Seguro se presentó como un independiente "suprapartidista", "libre" y "sin amarras".
Las encuestas y el resultado final muestran que este discurso le ha granjeado el apoyo de quienes votaron a candidatos de centro derecha en la primera vuelta, y que no querían ver en la Presidencia al ultraderechista Ventura.
El propio Seguro calificó a Ventura de "peligro para la democracia" en una entrevista en la cadena SIC Notícias, según recoge Efe. "Poner portugueses frente a portugueses es inaceptable", añadió.
Seguro ha advertido también de que como presidente de la República no permitirá la formación de un Gobierno contrario a la Constitución, en referencia a Chega, la formación de extrema derecha que se convirtió en la segunda fuerza en las legislativas del año pasado.
El presidente electo ha prometido también lealtad institucional y que no usará la Presidencia para hacer "oposición al Gobierno" de centroderecha del primer ministro Luís Montenegro.
Seguro afirmó que su prioridad sería la sanidad pública, uno de los problemas que más preocupan a los portugueses, aunque durante la campaña ha tenido que prestar atención a las zonas afectadas por los recientes temporales.
El todavía presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, tendrá que asegurar la transición del poder a su sucesor, que será investido el 9 de marzo.