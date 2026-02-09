António José Seguro, el candidato "suprapartidista" que ha vencido a la ultraderecha y será presidente de Portugal

António José Seguro ha ganado las elecciones presidenciales de este domingo en Portugal y se convertirá en el próximo jefe de Estado de la República. Seguro es militante del Partido Socialista (PS) e incluso fue secretario general de la formación. Sin embargo, ha conseguido imponerse a su rival, el ultraderechista del partido Chega André Ventura, gracias a un discurso transversal en el que se ha presentado como un candidato "suprapartidista" y ha pedido el voto para "defender la democracia" frente a los ultras. Eso le ha permitido captar el voto de centro derecha de los candidatos que se quedaron en la primera vuelta.

El presidente en Portugal no tiene poder ejecutivo pero sí puede vetar leyes y disolver la Asamblea.

Carrera política en el PS Seguro, de 64 años, nació en Penamacor, cerca de la frontera con España en Extremadura. Es licenciado en Relaciones Internacionales. Entre 1990 y 1994 fue secretario general de las juventudes del PS y diputado nacional. Dentro del partido estuvo vinculado al entorno de António Guterres, actual secretario general de la ONU. De hecho formó parte de los dos gobiernos de Guterres (1995-2002) como secretario de Estado y ministro adjunto a la oficina del primer ministro. Entre 1999 y 2001 fue eurodiputado, y en el Parlamento Europeo fue coautor de un informe sobre el Tratado de Niza que pedía más integración europea. Posteriormente, fue líder parlamentario del PS y secretario general del partido hasta 2014, cuando le sucedió António Costa. Desde entonces, Seguro ha estado retirado de la vida política y ha ejercido como profesor de Teoría del Estado y Pensamiento Político y Social de la Universidad Autónoma de Lisboa.