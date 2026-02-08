El socialista António José Seguro se impone al ultraderechista André Ventura en las presidenciales de Portugal

El exministro socialista António José Seguro ha ganado con claridad la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal, al lograr un 65,72% de los votos, con el93,68% escrutado, frente al 34,28% obtenido por el ultraderechista André Ventura.

Los sondeos realizados a pie de urna auguraban una victoria de Seguro con entre el 67% y el 71%.

Más de once millones de portugueses estaban llamado a las urnas para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa tras diez años en el poder.

El mal tiempo ha dado este domingo un respiro, aunque por la tarde la lluvia ha vuelto a caer en varias partes del país, tras dos semanas de temporales.