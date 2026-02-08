El socialista António José Seguro se impone al ultraderechista André Ventura en las presidenciales de Portugal
El exministro socialista António José Seguro ha ganado con claridad la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Portugal, al lograr un 65,72% de los votos, con el93,68% escrutado, frente al 34,28% obtenido por el ultraderechista André Ventura.
Los sondeos realizados a pie de urna auguraban una victoria de Seguro con entre el 67% y el 71%.
Más de once millones de portugueses estaban llamado a las urnas para elegir al sucesor de Marcelo Rebelo de Sousa tras diez años en el poder.
El mal tiempo ha dado este domingo un respiro, aunque por la tarde la lluvia ha vuelto a caer en varias partes del país, tras dos semanas de temporales.
Se retrasa la votación en algunas zonas por las inundaciones
La votación ha transcurrido "con normalidad y sin apenas incidentes", pese a que ha habido que cambiar la localización de algunas mesas de voto en las zonas más afectadas por los temporales, ha dicho a Efe el portavoz de la Comisión Nacional de Elecciones (CNE), André Wemans.
Wemans ha recordado que debido al mal tiempo "en algunas zonas afectadas por las inundaciones se han retrasado las elecciones por una semana", hasta el 15 de febrero.
Así, un total de 36.852 electores de tres localidades, Alcácer do Sal, Arruda dos Vinhos y Golegã, muy impactadas por las inundaciones, y de algunas asambleas de sufragio en Santarém, Rio Maior, Leiria, Cartaxo y Salvaterra de Mago no han podido votar este domingo.