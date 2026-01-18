Portugal elige a un nuevo presidente en una de las convocatorias más reñidas

Portugal elige este domingo un nuevo presidente en la convocatoria más reñida desde hace cuatro décadas. Todo apunta a que habrá que acudir a una segunda vuelta. Algo que solo se ha visto en el país en 1986, en una disputa muy enconada en la que el socialista Mário Soares venció al demo-cristiano Diogo Freitas de Amaral.

Concurren más candidatos que nunca antes, 11. Entre ellos solo una mujer, la ex coordinadora del bloque de izquierda, Catarina Martins, a la que las encuestas no dan ninguna opción.

Según la última gran encuesta de esta semana, el estudio del centro CESOP de la Universidad Católica Portuguesa para la RTP (la radiotelevisión pública portuguesa), Antena 1 y Público, son tres los favoritos que se disputan pasar a la segunda vuelta.

17.04 min Cinco Continentes - Elecciones presidenciales de Portugal

André Ventura En cabeza, con un 24% de intención de voto, el líder del partido de ultraderecha Chega, André Ventura. Cuenta con el electorado más fiel, según los analistas, que le dieron el 22,56% de los sufragios en las legislativas del pasado mes de mayo, convirtiendo al partido en la segunda fuerza en el Parlamento. El líder de Chega se proclama segundo en Portugal a falta del voto extranjero: "Acabó el bipartidismo" Su mensaje contiene claro tinte racista y xenófobo. Un tribunal de Lisboa le obligó a retirar unos carteles electorales en los que junto a su rostro podía leerse "Los gitanos tienen que cumplir la ley". En pie siguen otros carteles, también con su imagen, cuyo lema es "Esto no es Bangladesh". También ha expresado alabanzas a la dictadura de António Oliveira Salazar, derrocada en la revolución de los claveles de 1974. "Serían necesarios tres Salazares para poner en orden Portugal", afirmó, en una entrevista. Y el Tribunal Constitucional tumbó sus propuestas para endurecer la ley de extranjería. Es la segunda vez que se presenta a unas presidenciales. Ya lo hizo en las anteriores, en 2021, quedando en tercer lugar tras el vencedor, el conservador Marcelo Rebelo de Sousa, que revalidaba mandato, y la candidata socialista Ana Gomes. Entonces Ventura sumó el 11,9% de los votos. Empezó su carrera política dentro de las filas conservadoras en 2017 y en 2019 fundó Chega y se presentó a las legislativas. Consiguió un escaño en la Asamblea de la República, el suyo. Seis años después, cuenta con 60 escaños. Ningún partido ha crecido tan rápido en Portugal. El partido de ultraderecha Chega gana por primera vez en su historia el control de tres ayuntamientos en Portugal En estas presidenciales, Ventura solo puede ganar. Pasar a la segunda vuelta le da la visibilidad que ansía y le otorga un aura institucional. Y, aunque todas las encuestas afirman que caerá en segunda vuelta, también esto podría encajar en sus planes. En Portugal todos los analistas coinciden en que el líder de la ultraderecha no quiere ser presidente, un cargo sin poder ejecutivo, sino gobernar como primer ministro. Licenciado en derecho, se doctoró con una tesis titulada "Hacia un nuevo modelo de sistema de justicia penal en la era de la criminalidad globalizada" en la que, irónicamente, criticaba la estigmatización de las minorías. Tiene 42 años. Es el único candidato que no ha abandonado la primera o segunda posición en las encuestas durante todo el proceso. Reportajes 5 continentes Reportajes 5 continentes - 2025: El avance de la extrema derecha en el mundo Escuchar audio

Antonio José Seguro En segunda posición y en empate técnico, con un 23% de intención de voto, se encuentra el exsecretario general del partido socialista Antonio José Seguro. El único representante de izquierdas en la terna de favoritos. No le ha sido fácil conseguir el apoyo de algunas de las grandes figuras del partido socialista portugués y es atacado a menudo por el resto de candidatos de izquierda, que le recuerdan su pasado, cuando se abstuvo en 2012 -eran los años de la troika- para que salieran adelante los austeros presupuestos del conservador Pedro Passos Coelho que recortaban beneficios sociales. Seguro fue el líder socialista durante aquellos duros años para los portugueses hasta que António Costa, actual presidente del Consejo Europeo y entonces alcalde de Lisboa, le derrotó en unas primarias. António Costa recibe el premio Fórum Europa 2025: "La paz sin defensa es una ilusión, el poder blando no basta" En su extensa carrera política ha formado parte del núcleo duro de los dos gobiernos de António Guterres, actual Secretario General de Naciones Unidas, que gobernó Portugal entre 1995 y 2002. Ex eurodiputado y europeísta convencido, fue coautor de un informe sobre el Tratado de Niza, el acuerdo internacional firmado en 2001 con el objetivo de afrontar los retos de admitir más socios en la Unión Europea. A Seguro, el tratado le pareció tímido y defendió que había que dar pasos más sólidos en el camino de la integración europea. Ha protagonizado una sorprendente remontada desde el inicio de la campaña electoral con su mensaje sensato, sin errores, y centrado en una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos portugueses, su sistema nacional de salud. Motivo constante de quejas, especialmente esta última semana de campaña, en la que la Fiscalía portuguesa ha anunciado la apertura de una investigación por el fallecimiento de un hombre el pasado fin de semana en el área metropolitana de Lisboa, después de esperar una ambulancia durante más de tres horas. Profesor de Teoría del Estado y Pensamiento Político y Social en la Universidad Autónoma de Lisboa, Antonio José Seguro tiene 64 años. Portugal vive su primera huelga general en 12 años contra la reforma laboral propuesta por el Gobierno

João Cotrim de Figueiredo A cierta distancia se ubica João Cotrim de Figueiredo, expresidente de Iniciativa Liberal, una formación a la derecha de los conservadores. Las encuestas le dan el 19% de los votos. Aunque hay que tener en cuenta que la encuesta se realizó antes de una catastrófica última semana de campaña. Cotrim de Figueiredo ha sido acusado de acoso sexual en redes sociales por parte de una exasesora de su partido. Y a eso hay que sumar lo que todo indica fue un error de cálculo, a tenor de las reacciones en medios, contrincantes, y opinión pública; cuando el pasado lunes le preguntaron si apoyaría al ultraderechista Ventura en caso de que él no pasase a segunda vuelta: no cerró la puerta. Se desdijo al día siguiente con un compungido "no sé qué me pasó por la cabeza". En 2019 fue elegido diputado único de Iniciativa Liberal, de la que era presidente en aquellos momentos. La formación consiguió ocho escaños en la siguiente convocatoria electoral, 2022. En 2023 deja el cargo y en 2024 es elegido eurodiputado, escaño que abandona para presentarse a estas presidenciales. Iniciativa Liberal defiende la liberalización económica, política y cultural y es ahora mismo la cuarta formación del Parlamento portugués con nueve diputados, a enorme distancia del tercero, el partido socialista, con 58. Atesora una amplia carrera en cargos de responsabilidad en diferentes empresas y holdings en diferentes sectores, entre ellos el de la comunicación; fue director general de TVI, una de las principales televisiones nacionales privadas de Portugal. En el sector público, ocupó el cargo de presidente de Turismo a propuesta del gobierno conservador de Pedro Passos Coelho en 2013. Licenciado en economía, tiene 64 años. Portugal endurece su política migratoria y dificulta la obtención del pasaporte