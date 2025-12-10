España y Portugal coordinan una operación transfronteriza contra el narco con 15 detenidos

La Guardia Civil y la Guarda Nacional Republicana de Portugal han culminado su primer dispositivo conjunto de lucha contra la delincuencia transfronteriza, en un golpe contra el narcotráfico que se ha saldado con la detención de un total de 15 personas y la intervención de una tonelada y media de hachís.

La operación, de nombre 'Diana', se ha llevado a cabo durante tres semanas en el entorno de las zonas limítrofes entre la provincia de Huelva y sur de Portugal, con vistas a que próximamente se lleven a cabo nuevos despliegues a ambos lados de la frontera común. Las fuerzas de seguridad de ambos países han logrado incautarse en esta primera fase de 36 embarcaciones, nueve de ellas narcolanchas, 13 vehículos y un arma de fuego.

La Guardia Civil ha vinculado el operativo conocido este miércoles con la presión policial ejercida por el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, que habría obligado a las redes criminales a modificar su 'modus operandi' para mantener el tráfico de droga, acercándose cada vez más hacia la zona del río Guadiana y la frontera. En octubre, un agente portugués perdió la vida por el impacto de una narcolancha.