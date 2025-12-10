España y Portugal coordinan una operación transfronteriza contra el narco con 15 detenidos
- La Guardia Civil y la Guarda Nacional de Portugal se incautan de 1,5 toneladas de hachís
- La Policía Nacional detiene a dos personas e intercepta 3,8 toneladas de droga en Jerez de la Frontera
La Guardia Civil y la Guarda Nacional Republicana de Portugal han culminado su primer dispositivo conjunto de lucha contra la delincuencia transfronteriza, en un golpe contra el narcotráfico que se ha saldado con la detención de un total de 15 personas y la intervención de una tonelada y media de hachís.
La operación, de nombre 'Diana', se ha llevado a cabo durante tres semanas en el entorno de las zonas limítrofes entre la provincia de Huelva y sur de Portugal, con vistas a que próximamente se lleven a cabo nuevos despliegues a ambos lados de la frontera común. Las fuerzas de seguridad de ambos países han logrado incautarse en esta primera fase de 36 embarcaciones, nueve de ellas narcolanchas, 13 vehículos y un arma de fuego.
La Guardia Civil ha vinculado el operativo conocido este miércoles con la presión policial ejercida por el Plan Especial de Seguridad para el Campo de Gibraltar, que habría obligado a las redes criminales a modificar su 'modus operandi' para mantener el tráfico de droga, acercándose cada vez más hacia la zona del río Guadiana y la frontera. En octubre, un agente portugués perdió la vida por el impacto de una narcolancha.
Operación en Jérez de la Frontera
Por otro lado, la Policía Nacional ha informado del arresto de dos personas y de la aprehensión de 3.800 kilos de hachís y dos armas de guerra, en concreto subfusiles AK-47, en un segundo operativo en la localidad de Jerez de la Frontera, en Cádiz, dentro del Plan Meridional-Tarteso destinado también a la lucha contra el tráfico de drogas.
Los narcos utilizan en esta zona los últimos tramos navegables del río Guadalete para ir hacia la desembocadura al encuentro de lanchas cargadas con grandes cantidades de droga. Una vez hecho el trasvase, las embarcaciones neumáticas vuelven a remontar el río para llevar la mercancía hacia vehículos que la trasladan hacia lo que se conoce como 'guarderías', que no son más que almacenes de droga desde la que luego se distribuye hacia otros puntos de España e incluso de la Unión Europea.
La Policía había tomado estas prácticas como referencia para establecer un dispositivo de vigilancia en torno al Guadalete, en las inmediaciones de la barriada El Portal, donde los investigadores terminaron sospechando de una posible 'guardería' en el interior de una finca.