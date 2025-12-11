Portugal vive su primera huelga general en 12 años contra la reforma laboral propuesta por el Gobierno

Portugal vive este jueves su primera huelga general en 12 años. Los principales sindicatos del país luso, Confederación General de los Trabajadores Portugueses-Intersindical nacional (CGTP-IN) y Unión General de Trabajadores (UGT), han convocado esta jornada de parones en señal de protesta contra la reforma laboral propuesta por el Gobierno del primer ministro Luís Montenegro.

Desde primera hora de la mañana, la huelga general se ha empezado a notar en sectores como el transporte, principalmente en ciudades como Lisboa. El metro de la capital lusa permanece cerrado desde la pasada medianoche –momento en el que ha comenzado la huelga- y los autobuses urbanos solo operarán en 12 líneas sin determinar los horarios.

En el resto del país, no hay trenes de media ni larga distancia y la frecuencia de los vuelos internacionales también se ha reducido considerablemente: la aerolínea portuguesa TAP prevé operar un tercio de sus vuelos, Iberia reduce sus rutas hasta un 75% y Air Europa ha cancelado todos sus vuelos con destino u origen Portugal.

Trabajadores de sectores básicos como el sanitario también se han sumado a la convocatoria. En declaraciones a EFE, el presidente del Sindicatos de los Médicos de la Zona Sur (SMZS), André Gomes, ha asegurado que la participación de los profesionales de la Sanidad en la huelga general está siendo de "más del 90%” en todo el país.

"Solo están funcionando los servicios mínimos", ha confirmado Gomes, "garantizando que las situaciones urgentes siguen teniendo respuesta". Urgencias, cuidados paliativos y tratamientos de quimioterapia, radioterapia y medicina nuclear, entre otros, son algunos de los servicios mínimos decretados.

Por su parte, el ministro de Presidencia de Portugal, António Leitão Amaro, ha asegurado en una rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros de este jueves que "la gran mayoría de los portugueses está trabajando".

Según el ministro, que ha indicado que el Gobierno sigue abierto a la negociación iniciada con los sindicatos para tratar de llegar a un acuerdo con respeto a la reforma laboral, la actividad financiera, comercial y económica ha experimentado una reducción del 7% con respecto al período normal. "En los sectores privado y social, los informes sitúan la huelga entre el 0 y el 10 %", ha apuntado.

A partir de las 14.30 (hora local) está programada una gran marcha en Lisboa. En localidades como Oporto, Braga, Évora, Faro, Guarda, Coimbra, Leiria, Santarém, Setúbal y Viana do Castelo, entre otras, también se han convocado manifestaciones.