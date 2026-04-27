El papa pide a la arzobispa de Canterbury "superar las diferencias" por "muy irreconciliables que parezcan"

El papa León XIV ha recibido por primera vez en el Vaticano a la arzobispa de Canterbury, la máxima autoridad de la Iglesia anglicana, Sarah Mullally, a quien instó a continuar por el camino de la unidad entre los cristianos ante "un mundo que sufre y necesita urgentemente la paz de Cristo".

Mullally es la primera mujer en alcanzar el cargo de mayor rango de la Iglesia anglicana en sus casi 500 años de historia. Fue el pasado 25 de marzo. Hay 97 millones de personas en el mundo que profesan esta fe.

Contra "las divisiones entre los cristianos" El papa le ha pedido a Mullally seguir trabajando juntos, citando a su antecesor, Francisco: "Como dijo mi amado predecesor, el papa Francisco, a los Primados de la Comunión Anglicana en 2024: 'Sería un escándalo si, debido a nuestras divisiones, no cumpliéramos nuestra vocación común de dar a conocer a Cristo'. Añado que también sería un escándalo si no siguiéramos trabajando para superar nuestras diferencias, por muy irreconciliables que parezcan", ha dicho. Y ha añadido que para traer la paz, las divisiones les debilitan. "Si bien nuestro mundo que sufre necesita urgentemente la paz de Cristo, las divisiones entre los cristianos debilitan nuestra capacidad para llevarla con eficacia. Para que el mundo reciba con agrado nuestra predicación, debemos, por lo tanto, perseverar en la oración y en el esfuerzo por eliminar cualquier obstáculo que impida la proclamación del Evangelio", ha añadido. Asimismo, reconoció que aunque "se ha avanzado mucho en algunos temas históricamente divisivos, en las últimas décadas han surgido nuevos problemas que dificultan discernir el camino hacia la comunión plena". Los anglicanos no reconocen la autoridad del papa, ya que el máximo líder de la Iglesia anglicana es el monarca británico, pero tampoco aceptan los dogmas de la Virgen María. Sus religiosos no respetan el celibato y en 1992 se aprobó la ordenación sacerdotal de las mujeres, entre otras cosas. "No debemos permitir que estos desafíos constantes nos impidan aprovechar todas las oportunidades posibles para proclamar juntos a Cristo al mundo", ha destacado León XIV.